Самолеты-разведчики США совершили полет над Корейским полуостровом

Американские самолеты-разведчики Boeing RC-135S и Boeing E-8C ВВС США совершили полет над территориями Республики Корея и КНДР. Об этом сообщает Aircraft Spots, сервис, отслеживающий военные полеты.

Согласно имеющимся данным, Boeing RC-135S вылетел с американской базы на Окинаве и пролетел в районе восточного побережья КНДР. Другой борт пролетел над территорией Корейского полуострова.

С ноября этого года ВВС США участили разведывательные полеты в районе Корейского полуострова на фоне обострения отношений Вашингтона и Пхеньяна, осуществившего серию ракетных запусков. В декабре КНДР сообщила о проведении двух "важных испытаний" на космодроме Сохэ, после чего начальник Генерального штаба Корейской народной армии Пак Чон Чхон заявил, что их результаты Пхеньян будет использовать для сдерживания ядерной угрозы со стороны Соединенных Штатов.

Напомним, что в конце декабря истекает срок, установленный КНДР, за который США должны были выработать приемлемые для обеих сторон условия компромисса по ядерному разоружению. Если Вашингтон не предоставит условия в срок, Пхеньян пообещал сделать ему "рождественский подарок". При этом, северокорейская сторона не пояснила, что именно скрывается под этим оборотом.