Новости

В России подсчитали стоимость костюма для утренника в этом году 09:00
Россияне стали активнее покупать доллары и евро перед Новым годом 08:41
На Камчатке из-за непогоды отменили все внутренние авиарейсы 08:40
Спасатели с дроном подключились к поискам сноубордиста на Чукотке 08:39
Самолеты-разведчики США совершили полет над Корейским полуостровом 08:28
Грязная нефть из нефтепровода "Дружба" будет убрана через полгода 07:48
Олимпийский чемпион рассказал о помогающем быстро сжигать жир завтраке 07:40
Коммунальные услуги в 2020 году подорожают лишь один раз 07:22
Жертвами тайфуна "Фанфон" стали 16 жителей Филиппин 06:40
WP: В США готовят тактику информационной войны с Россией 06:38
Экс-директора приморской строительной фирмы осудили за взятку 06:09
В России впервые начали производство соевого изолята 05:57
Российские военные заняли бывший опорный пункт американцев в САР 05:26
В США показали письмо Кеннеди о Санта-Клаусе и ядерных испытаниях СССР 04:55
На Камчатке военные выследили "вражескую" подлодку с самолета 04:47
Сирия подаст иск против США за хищение нефти 04:41
Израиль и радикалы ХАМАС обменялись ракетными ударами 04:35
В школах Петропавловска-Камчатского отменены занятия из-за циклона 04:28
Экс-глава МИД Австрии осудила игнорирование Евросоюзом идей Путина 04:12
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,9 04:00
Британские дипломаты пересядут на электромобили 03:35
Бывший муж норвежской принцессы совершил самоубийство 03:13
Жители нескольких регионов России увидят солнечное затмение 03:10
В Якутии два человека погибли в провалившихся под лед грузовиках 03:05
Три человека пострадали при стрельбе на востоке Франции 02:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Верховный суд приравнял к взятке расплату услугами и электронными деньгами
Верховный суд приравнял к взятке расплату услугами и электронными деньгами
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
26.12.2019 08:28
Рубрика: В мире

Самолеты-разведчики США совершили полет над Корейским полуостровом

Текст: Диана Ковалева

Американские самолеты-разведчики Boeing RC-135S и Boeing E-8C ВВС США совершили полет над территориями Республики Корея и КНДР. Об этом сообщает Aircraft Spots, сервис, отслеживающий военные полеты.

Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha
Эксперты США: Свидетельств подготовки КНДР ракетных запусков пока нет

Согласно имеющимся данным, Boeing RC-135S вылетел с американской базы на Окинаве и пролетел в районе восточного побережья КНДР. Другой борт пролетел над территорией Корейского полуострова.

С ноября этого года ВВС США участили разведывательные полеты в районе Корейского полуострова на фоне обострения отношений Вашингтона и Пхеньяна, осуществившего серию ракетных запусков. В декабре КНДР сообщила о проведении двух "важных испытаний" на космодроме Сохэ, после чего начальник Генерального штаба Корейской народной армии Пак Чон Чхон заявил, что их результаты Пхеньян будет использовать для сдерживания ядерной угрозы со стороны Соединенных Штатов.

Напомним, что в конце декабря истекает срок, установленный КНДР, за который США должны были выработать приемлемые для обеих сторон условия компромисса по ядерному разоружению. Если Вашингтон не предоставит условия в срок, Пхеньян пообещал сделать ему "рождественский подарок". При этом, северокорейская сторона не пояснила, что именно скрывается под этим оборотом.

В мире США В мире Восточная Азия Северная Корея Корейский кризис

Главное сегодня

Новак: Allseas еще может достроить "Северный поток-2"
Коммунальные услуги в 2020 году подорожают лишь один раз
Путин уволил пять генералов
WP: В США готовят тактику информационной войны с Россией
Путин: Главная цель правительства - улучшение жизни граждан