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26.12.2019 04:41
Рубрика: В мире

Сирия подаст иск против США за хищение нефти

Cоветник президента САР Башара Асада Бусейна Шаабан. Фото: AP Photo/Anja Niedringhaus Cоветник президента САР Башара Асада Бусейна Шаабан. Фото: AP Photo/Anja Niedringhaus
Cоветник президента САР Башара Асада Бусейна Шаабан. Фото: AP Photo/Anja Niedringhaus

Сирийские власти ведут подготовку к подаче иска против США за разграбление нефтяных ресурсов страны. Дамаск изучает варианты того, какие законные меры могут быть предприняты против Вашингтона на международном уровне.

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Как отметила советник президента САР Башара Асада Бусейна Шаабан телеканалу Al Mayadeen, сирийские власти хотят освободить территорию и нефтяные месторождения страны от присутствия Соединенных Штатов, которые нарушают суверенитет страны. Она назвала заявления американского лидера Дональда Трампа о том, что его войска "охраняют" нефть Сирии, бездоказательными.

Причем, как сообщалось ранее, "защищать" источники углеводородного сырья американцы намерены не столько от международных террористов, сколько от их законного владельца - официального Дамаска, а также, по словам министра обороны США Марка Эспера, "от России". Между тем Шаабан подчеркнула, что Сирия начала геологоразведочные работы на своих нефтяных месторождениях вместе с российскими компаниями.

Трамп высказывался по этому поводу, что сирийские природные ресурсы полностью контролирует Вашингтон. "Нефть у нас, и мы можем делать с ней, что хотим", - подчеркнул политик, прикрываясь борьбой с боевиками ДАИШ (арабское название запрещенной в России группировки ИГИЛ). "И мы хотим удержать нефть - 45 миллионов долларов в месяц", - сказал Трамп.

Москва ранее неоднократно заявляла, что американцы находятся на северо-востоке Сирии незаконно. США просто воруют нефть и переправляют в другие страны. Караваны с черным золотом охраняются частными военными компаниями и спецназом.

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