Сирия подаст иск против США за хищение нефти

Сирийские власти ведут подготовку к подаче иска против США за разграбление нефтяных ресурсов страны. Дамаск изучает варианты того, какие законные меры могут быть предприняты против Вашингтона на международном уровне.

Как отметила советник президента САР Башара Асада Бусейна Шаабан телеканалу Al Mayadeen, сирийские власти хотят освободить территорию и нефтяные месторождения страны от присутствия Соединенных Штатов, которые нарушают суверенитет страны. Она назвала заявления американского лидера Дональда Трампа о том, что его войска "охраняют" нефть Сирии, бездоказательными.

Причем, как сообщалось ранее, "защищать" источники углеводородного сырья американцы намерены не столько от международных террористов, сколько от их законного владельца - официального Дамаска, а также, по словам министра обороны США Марка Эспера, "от России". Между тем Шаабан подчеркнула, что Сирия начала геологоразведочные работы на своих нефтяных месторождениях вместе с российскими компаниями.

Трамп высказывался по этому поводу, что сирийские природные ресурсы полностью контролирует Вашингтон. "Нефть у нас, и мы можем делать с ней, что хотим", - подчеркнул политик, прикрываясь борьбой с боевиками ДАИШ (арабское название запрещенной в России группировки ИГИЛ). "И мы хотим удержать нефть - 45 миллионов долларов в месяц", - сказал Трамп.

Москва ранее неоднократно заявляла, что американцы находятся на северо-востоке Сирии незаконно. США просто воруют нефть и переправляют в другие страны. Караваны с черным золотом охраняются частными военными компаниями и спецназом.