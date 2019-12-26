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26.12.2019 17:17
Рубрика: В мире

Захарова: РФ зеркально ответит на санкции США по "Северному потоку-2"

Текст: Диана Ковалева
Никто не отменял симметричный подход при ответе на санкции США против проекта газопровода "Северный поток-2". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Я не буду говорить, как конкретно будут выглядеть ответные меры российской стороны, но, как вы уже слышали от российских официальных лиц на различных уровнях, мы всегда отвечаем на подобные недружественные выпады. К сожалению, подход, который называется симметричным, зеркальным, в качестве ответа никто не отменял", - заявила Захарова в ходе брифинга.

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости
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Напомним, что ранее американский президент Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, помимо всего прочего, включает и пункт о санкциях против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Кроме того, Вашингтон потребовал от компаний, ведущих прокладку газопроводов, немедленно прекратить работу. Одна из фирм, швейцарская Allseas, уже приостановила строительство.

Напомним, проект "Северный поток-2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Трубы проложены через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. По планам работы должны быть завершены до конца 2019 года.

В мире США Правительство МИД Газопровод "Северный поток-2"

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