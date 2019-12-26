Захарова: РФ зеркально ответит на санкции США по "Северному потоку-2"

"Я не буду говорить, как конкретно будут выглядеть ответные меры российской стороны, но, как вы уже слышали от российских официальных лиц на различных уровнях, мы всегда отвечаем на подобные недружественные выпады. К сожалению, подход, который называется симметричным, зеркальным, в качестве ответа никто не отменял", - заявила Захарова в ходе брифинга.
Напомним, что ранее американский президент Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, помимо всего прочего, включает и пункт о санкциях против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Кроме того, Вашингтон потребовал от компаний, ведущих прокладку газопроводов, немедленно прекратить работу. Одна из фирм, швейцарская Allseas, уже приостановила строительство.
Напомним, проект "Северный поток-2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Трубы проложены через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. По планам работы должны быть завершены до конца 2019 года.