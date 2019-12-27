Черногория приняла ущемляющий православную церковь закон

В Черногории на фоне массовых протестов в стране принят закон о вероисповедании, ущемляющий православную церковь. В Сербской церкви опасаются, что после утверждения закона последует изъятие ее собственности.

В поддержку инициативы выступили все присутствовавшие депутаты, передает РИА Новости. Это произошло из-за того, что оппозиционные депутаты ранее были силой выведены из зала заседаний после вспыхнувшего конфликта. Он был вызван тем, что правящая коалиция отказалась вносить поправки в законопроект.

Недовольные данным законом жители протестовали на севере страны, в городах Никшич и Будва, перекрывали дороги. Около 20 человек были задержаны.

Напомним, президент Черногории Мило Джуканович обвинил Сербскую православную церковь в попытке сохранить религиозную монополию в стране и заявил о намерении добиваться автокефалии по примеру Украины.