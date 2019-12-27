Очевидцы назвали возможную причину крушения самолета в Казахстане

"Уже воздухе прозвучал страшный звук - то ли двигатель, то ли еще что-то. Самолет криво летел", - рассказала одна из пострадавших. Ее слова приводит информационный канал "Вести 24".

Официальные лица пока не комментируют данную информацию. Для расследования инцидента создана правительственная комиссия во главе с премьер-министром Казахстана Аскаром Мамином. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал найти и наказать виновных.

Напомнил, на борту самолета авиакомпании Bek Air, выполнявшего рейс из Алма-Аты в Нур-Султан, находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. По уточненным данным МВД республики, в результате инцидента погибли 12 человек, 49 пострадали.