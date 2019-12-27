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27.12.2019 10:34
Рубрика: В мире

Очевидцы назвали возможную причину крушения самолета в Казахстане

Текст: Владимир Шилов
Причиной крушения самолета в аэропорту Алма-Аты мог стать отказ техники. По словам очевидцев, после взлета борт некоторое время летел с существенным креном, что свидетельствует в пользу версии неисправности двигателя.

"Уже воздухе прозвучал страшный звук - то ли двигатель, то ли еще что-то. Самолет криво летел", - рассказала одна из пострадавших. Ее слова приводит информационный канал "Вести 24".

В Казахстане объявлен траур в связи с крушением самолета

Официальные лица пока не комментируют данную информацию. Для расследования инцидента создана правительственная комиссия во главе с премьер-министром Казахстана Аскаром Мамином. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал найти и наказать виновных.

Напомнил, на борту самолета авиакомпании Bek Air, выполнявшего рейс из Алма-Аты в Нур-Султан, находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. По уточненным данным МВД республики, в результате инцидента погибли 12 человек, 49 пострадали.

В мире экс-СССР Казахстан Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Крушение самолета в Казахстане

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