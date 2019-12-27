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27.12.2019 14:05
Рубрика: Общество

Опубликовано одно из последних видео Галины Волчек

Текст: Сусанна Альперина
Это видео было сделано после премьеры спектакля "Ревизор" в Театре Олега Табакова - 10 декабря 2019 года - всего за две недели с небольшим, как не стало Галины Борисовны Волчек.

Это был один из ее последних выходов в свет. Она призналась, что уже не может встать, хотя хотела бы - так ей понравился спектакль. Во время разговора она сильно раскашлялась. Стояла тишина - Галину Борисовну зрители окружили кольцом и внимали каждому ее слову. Многие снимали на телефоны. Этого не объяснить словами, но чувствовалось, что сейчас на наших глазах - исторический момент: светлый и трагический одновременно. Многие чуть не плакали. В том числе и я - была очень взволнована - поэтому и видно как дрожит камера. Слова Волчек мы опубликовали в последнем номере "РГ"-"Неделя" в этом году - там вышла рецензия на спектакль "Ревизор". Когда верстался номер - уже пришла весть о том, что Галина Борисовна в состоянии искусственной комы. Но мы надеялись, что она из него выберется…

Фото: Олег Прасолов/ РГ
Галину Волчек похоронят рядом с Марком Захаровым

Галина Волчек, актриса театра и кино, режиссер:

"К сожалению, не могу встать, но внутренне я уже давно встала. Я много видела "Ревизоров", сама в них играла. Но это ни на что, из того что я знаю, не похоже. Я видела замечательные спектакли, но этот - изобретательный, талантливый, особенный. Трижды подчеркиваю, что Володя Машков ведет театр к той вершине, которую и я никогда не предам. Он идет той же дорогой, которой шли мы - такого талантливого человека и идейного - в хорошем смысле этого слова - "родил" Олег Табаков. В последнее время я мало хожу по другим театрам - у меня хватает работы в своем. Но все знают, как я воспринимаю Володю Машкова… Все знают, что я одним крылом машу все время в сторону Машкова, и он того стоит. Я хочу всех сегодня поблагодарить за такую верность театру. За такого мальчика - где вы его взяли? Он великолепен! И ко всем артистам найдутся у меня добрые слова. Молодцы!"

Общество Утраты Культура Театр Драматический театр РГ-Видео

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