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27.12.2019 06:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На поисках сноубордиста на Чукотке попытались разбогатеть мошенники

Текст: Артем Красиков

Жителям Чукотки рассылаются сообщения с просьбой перевести деньги для добровольцев, которые участвуют в поисках сноубордиста, пропавшего после схода лавины.

Фото: iStock
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"Для обеспечения волонтеров едой и горячими напитками нами ежедневно отправляются коробки с бутербродами, кондитерскими изделиями, в пункте обогрева имеется кипяток, который подвозится туда в течение дня, имеется чай, сахар, кофе. Мы выступаем с предостережением: не переводите денежные средства мошенникам!", - говорится на странице администрации городского округа Эгвекинот в Instagram.

Также людям помогают местные предприниматели, доставляя продукты, промтовары, перчатки.

ЧП произошло в одном из распадков недалеко от поселка почти неделю назад. Перед этим мужчина звонил знакомым и сообщил, что собирается спуститься со склона.

В операции по спасению экстремала участвуют специалисты окружного управления МЧС России, в том числе психолог и оператор квадрокоптера, который осматривает место происшествия с воздуха. Около 200 человек обследовали всю площадь, где сошел снег, 1250 метров в длину и до 30 метров шириной.

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Внимание, уважаемые жители п. Эгвекинот! В свете новых событий в группах мессенджеров начали появляться возмутительные сообщения о сборе средств на еду и горячий чай волонтерам, работающим на месте схода лавины! Администрация городского округа Эгвекинот информирует Вас, что для обеспечения волонтеров едой и горячими напитками нами ежедневно отправляются коробки с бутербродами, кондитерскими изделиями, в пункте обогрева имеется кипяток, который подвозится туда в течение дня, имеется чай, сахар, кофе. Вчера очень помогли нам спонсоры – индивидуальные предприниматели п. Эгвекинот, предоставив продукты питания, промтовары, перчатки. Мы выступаем с предостережением: не переводите денежные средства мошенникам!

Публикация от Администрация ГО Эгвекинот (@egvekinot_public)

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Чукотский АО

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