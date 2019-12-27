На поисках сноубордиста на Чукотке попытались разбогатеть мошенники

Жителям Чукотки рассылаются сообщения с просьбой перевести деньги для добровольцев, которые участвуют в поисках сноубордиста, пропавшего после схода лавины.

"Для обеспечения волонтеров едой и горячими напитками нами ежедневно отправляются коробки с бутербродами, кондитерскими изделиями, в пункте обогрева имеется кипяток, который подвозится туда в течение дня, имеется чай, сахар, кофе. Мы выступаем с предостережением: не переводите денежные средства мошенникам!", - говорится на странице администрации городского округа Эгвекинот в Instagram.

Также людям помогают местные предприниматели, доставляя продукты, промтовары, перчатки.

ЧП произошло в одном из распадков недалеко от поселка почти неделю назад. Перед этим мужчина звонил знакомым и сообщил, что собирается спуститься со склона.

В операции по спасению экстремала участвуют специалисты окружного управления МЧС России, в том числе психолог и оператор квадрокоптера, который осматривает место происшествия с воздуха. Около 200 человек обследовали всю площадь, где сошел снег, 1250 метров в длину и до 30 метров шириной.