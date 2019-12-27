Дети впервые приехали в "Артек" на поезде по Крымскому мосту

Дети впервые приехали в Международный детский центр "Артек" через Крымский мост на поезде "Таврия", чтобы стать участниками смены "Зимняя сказка "Артека".

Дети из Ленинградской области прибыли на поезде № 7/8 Санкт-Петербург - Севастополь в Крым, а из Республики Мордовия - на поезде № 27/28 Москва - Симферополь. Ребят торжественно встретили представители "Артека" и вожатые.

Путешествие на полуостров на поезде стало увлекательным и познавательным: дети увидели разные города и регионы России, а кульминацией стал ночной проезд под подсвеченной аркой Крымского моста.

- У ребят после поездки много впечатлений, - рассказала замдиректора областного центра "Ладога" Наталья Угодина. - Конечно же, первое впечатление - осознание того, что мы едем на поезде в Крым. На протяжении пути все любовались красотами нашей России. Чтобы увидеть Крымский мост, мы специально завели будильники, проснулись ночью. По нему ехать - как по ковру, мягче, чем по основным рельсам. Мы увидели арку, переехали пролив и приехали сюда.

Во время 21-дневной смены "Зимняя сказка "Артека" дети встретят в Гурзуфе Новый год, окунутся в сказочный мир, познакомятся с традициями, песнями, танцами, культурой празднования Нового года и Рождества разных народов мира.