Росстат спрогнозировал изменение численности населения РФ через 16 лет

Население России в начале 2020 года составит 146,741 миллиона человек, а к началу 2036 года уменьшится до 142,993 миллиона человек, свидетельствуют данные прогноза Росстата.

Из этого числа в 2036 году будет 67,163 миллиона мужчин и 75,830 миллиона женщин. В 2035 году численность населения страны уменьшится на 134,9 тысячи человек, а миграционный прирост будет оставаться на уровне 2020 года. Из-за этого не удастся компенсировать естественную убыль населения, которая увеличится с 355,7 тысячи до 398,5 тысячи человек.

Согласно оптимистичному прогнозу Росстата, общая численность населения к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек. По данным другого прогноза Росстата, менее оптимистичного, численность населения уменьшится до 134,277 миллиона человек.

Смертность в России, по данным Росстата, снижается. Количество умерших уменьшилось на 27 тысяч человек по сравнению с прошлым годом.