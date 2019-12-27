"Русский Прадо" получит кнопочный ручник

УАЗ "Патриот" следующего поколения, прозванный с подачи генерального директора и владельца ПАО "Соллерс" "Русским Прадо", получит электромеханический стояночный тормоз, первым из массовых автомобилей российских марок.

За включение стояночного тормоза будет отвечать клавиша, расположенная на панели между передними сиденьями. Клавиша имеет пикторгамму с подсветкой и световой индикатор включенного режима.

Кроме того, на основе устройства будет выполнена вспомогательная функция автоматического включения стояночного тормоза при остановке с включенным двигателем на уклоне. Ее задача помочь водителю машины избежать отката при начале движения на склоне.

Фото: Роспатент

До того электромеханический стояночный тормоз на автомобили российских марок устанавливался лишь на президентский Aurus.

"РГ" пристально следит за развитием проекта и недавно сообщала, какой набор сервисных функций получит внедорожник, как будет осуществляться управление ими. Также для машины разрабатывается новый двигатель на базе ЗМЗ-406, более прочная рама, шасси с независимой передней подвеской и адаптируется 2,2-литровый турбодизель Ford.

В производство новый УАЗ "Патриот" будет запущен в конце 2020 или в начале 2021 года.