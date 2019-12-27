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27.12.2019 13:46
Рубрика: Российский автопром

"Русский Прадо" получит кнопочный ручник

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба УАЗа. Фото: Пресс-служба УАЗа.
Фото: Пресс-служба УАЗа.

УАЗ "Патриот" следующего поколения, прозванный с подачи генерального директора и владельца ПАО "Соллерс" "Русским Прадо", получит электромеханический стояночный тормоз, первым из массовых автомобилей российских марок.

Фото: Пресс-служба УАЗа.
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За включение стояночного тормоза будет отвечать клавиша, расположенная на панели между передними сиденьями. Клавиша имеет пикторгамму с подсветкой и световой индикатор включенного режима.

Кроме того, на основе устройства будет выполнена вспомогательная функция автоматического включения стояночного тормоза при остановке с включенным двигателем на уклоне. Ее задача помочь водителю машины избежать отката при начале движения на склоне.

Фото: Роспатент

До того электромеханический стояночный тормоз на автомобили российских марок устанавливался лишь на президентский Aurus.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
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"РГ" пристально следит за развитием проекта и недавно сообщала, какой набор сервисных функций получит внедорожник, как будет осуществляться управление ими. Также для машины разрабатывается новый двигатель на базе ЗМЗ-406, более прочная рама, шасси с независимой передней подвеской и адаптируется 2,2-литровый турбодизель Ford.

В производство новый УАЗ "Патриот" будет запущен в конце 2020 или в начале 2021 года.

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#УАЗ