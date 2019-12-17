"Русский Прадо": появилась новая информация

Стали известны новые подробности об интерьере внедорожника, который готовит УАЗ. В этот раз в базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности появились патенты на консоль панели приборов и коммутационный блок задних пассажиров.

Судя по изображению, автомобиль получит функции подогрева передних сидений, руля и лобового стекла, предпусковой подогреватель, парктроник, ESP, систему помощи при спуске, off-road. Также на консоли расположилась кнопка управления режимами полноприводной трансмиссии.

Фото: Роспатент

Второй патент - на коммутационный блок задних пассажиров. Для них в новом внедорожнике сделают подогрев сидений и систему вентиляции.

Фото: Роспатент

Ранее в базе патентов появились изображения центрального тоннеля, монитора мультимедийной системы и современного радиоприемника внедорожника. Также стала известна форма заднего фонаря.

Новый автомобиль еще называют "Русским Прадо". Такое определение "Патриоту 2020" дал руководитель Sollers Швецов в апреле, когда впервые озвучил планы по выпуску новинки и сообщил, что он будет производиться на новой платформе, которая по надежности не должна уступать Toyota Land Cruiser Prado.

На ней же будут собирать целое семейство машин - не только внедорожники, но еще и пикапы, фургоны и минивэны. "Патриот 2020" получит более широкие лонжероны и деформируемый модуль спереди, а также новые подвески - независимую пружинную спереди и зависимую пружинную сзади.

В целом обещано, что автомобиль обновят внешне, он получит улучшенную устойчивость, управляемость и плавность хода, а также повышенный виброакустический комфорт в салоне и соответствие современным требованиям по пассивной безопасности (по правилам ЕЭК ООН и Euro NCAP).

Внедорожник, по предварительной информации, оснастят новыми двигателями ЗМЗ - 2,3-литровыми турбированными на 150 и 170 л.с, а также 2,5-литровым атмосферником на 145 л.с. Возможно, в линейке будет и дизельный силовой агрегат.

Кроме того, известно, что при производстве автомобиля используют технологии Aurus - в частности, речь идет об электронных системах помощи водителю, а также о гибридной силовой установке.

Разработка "Патриота 2020" обойдется УАЗу в 7,4 миллиарда долларов. Автомобиль планируют выпустить в 2020 году. По предварительным данным, стоимость минимальной комплектации "Русского Прадо" - 1,5 миллиона рублей, более богатые версии обойдутся в сумму свыше 2 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что УАЗ оснастит "автоматом" еще один внедорожник. Также на предприятии рассказали, сколько продадут автомобилей в 2019 году.