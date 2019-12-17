Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
17.12.2019 15:05
Рубрика: Российский автопром

"Русский Прадо": появилась новая информация

Текст: Виктория Чернышева
Фото: Пресс-служба УАЗа. Фото: Пресс-служба УАЗа.
Фото: Пресс-служба УАЗа.

Стали известны новые подробности об интерьере внедорожника, который готовит УАЗ. В этот раз в базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности появились патенты на консоль панели приборов и коммутационный блок задних пассажиров.

Судя по изображению, автомобиль получит функции подогрева передних сидений, руля и лобового стекла, предпусковой подогреватель, парктроник, ESP, систему помощи при спуске, off-road. Также на консоли расположилась кнопка управления режимами полноприводной трансмиссии.

Фото: Роспатент

Второй патент - на коммутационный блок задних пассажиров. Для них в новом внедорожнике сделают подогрев сидений и систему вентиляции.

Фото: Роспатент

Ранее в базе патентов появились изображения центрального тоннеля, монитора мультимедийной системы и современного радиоприемника внедорожника. Также стала известна форма заднего фонаря.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
Дешевле Solaris. Hyundai показал дизайн седана Aura

Новый автомобиль еще называют "Русским Прадо". Такое определение "Патриоту 2020" дал руководитель Sollers Швецов в апреле, когда впервые озвучил планы по выпуску новинки и сообщил, что он будет производиться на новой платформе, которая по надежности не должна уступать Toyota Land Cruiser Prado.

На ней же будут собирать целое семейство машин - не только внедорожники, но еще и пикапы, фургоны и минивэны. "Патриот 2020" получит более широкие лонжероны и деформируемый модуль спереди, а также новые подвески - независимую пружинную спереди и зависимую пружинную сзади.

В целом обещано, что автомобиль обновят внешне, он получит улучшенную устойчивость, управляемость и плавность хода, а также повышенный виброакустический комфорт в салоне и соответствие современным требованиям по пассивной безопасности (по правилам ЕЭК ООН и Euro NCAP).

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Официально: на АвтоВАЗе стартовало производство обновленной Lada 4x4

Внедорожник, по предварительной информации, оснастят новыми двигателями ЗМЗ - 2,3-литровыми турбированными на 150 и 170 л.с, а также 2,5-литровым атмосферником на 145 л.с. Возможно, в линейке будет и дизельный силовой агрегат.

Кроме того, известно, что при производстве автомобиля используют технологии Aurus - в частности, речь идет об электронных системах помощи водителю, а также о гибридной силовой установке.

Разработка "Патриота 2020" обойдется УАЗу в 7,4 миллиарда долларов. Автомобиль планируют выпустить в 2020 году. По предварительным данным, стоимость минимальной комплектации "Русского Прадо" - 1,5 миллиона рублей, более богатые версии обойдутся в сумму свыше 2 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что УАЗ оснастит "автоматом" еще один внедорожник. Также на предприятии рассказали, сколько продадут автомобилей в 2019 году.

Составлен рейтинг самых ненадежных кроссоверов
Новая Hyundai Sonata. В погоне за Toyota Camry и Kia Optima
#УАЗ