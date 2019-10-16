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16.10.2019 08:02
Рубрика: Российский автопром

УАЗ кардинально изменит интерьер автомобилей: первые изображения

Текст: Андрей Полухин
УАЗ готовится к революции в дизайне своих автомобилей. В базе патентов Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появились изображения новых и весьма необычных для Ульяновского автозавода предметов интерьера. Это, в частности, центральный тоннель, монитор мультимедийной системы и современный радиоприемник.
Мультимедийный радиоаппарат. Фото: ФИПС Мультимедийный радиоаппарат. Фото: ФИПС
Мультимедийный радиоаппарат. Фото: ФИПС

Мультимедийки с тачскрином уже есть в салоне актуального внедорожника УАЗ "Патриот". Но запатентованный "мультимедийный радиоаппарат" сделан явно под другую консоль. Более того, не исключено, что по последней моде он будет вынесен над центральной панелью. Об этом говорит форма аппарата - она не прямоугольная, а трапециевидная, причем верхние углы изящно скруглены. С каждой стороны от экрана предусмотрено по четыре физические кнопки, а также по одной шайбе.

Фото: Пресс-служба УАЗа.
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Другой патент получен на "упрощенный радиоаппарат". Как и следует из названия, это, видимо, версия для базовой комплектации. Здесь небольшой экран, все кнопки сгруппированы в нижней части устройства, там же расположена единственная шайба. Скорее всего функционал устройства будет ограничен.

Что касается центрального тоннеля, то он включает подлокотник, видимо, с потайным ящичком, селектор автоматической трансмиссии, электронный стояночный тормоз и скрытую нишу с подстаканниками. На стороне, обращенной ко второму ряду, предусмотрены не только дефлекторы воздухообдува, но и небольшой блок управления с кнопками, ниша под телефон, два гнезда USB и 12-вольтовая розетка.

Упрощенный радиоаппарат. Фото: ФИПС
Фото: Пресс-служба УАЗа.
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Если бы не строчка с указанием патентообладателя, трудно было бы поверить, что эти три предмета интерьера разработаны для УАЗов. Правда, для какой именно модели - пока неясно. Это может быть как рестайлинговый "Патриот", так и новое поколение внедорожника, созданное в рамках проекта "Русский Прадо".

Ранее сообщалось, что в основу конструкции "Патриота-2020" ляжет совершенно новая рама - гораздо более прочная и продуманная с точки зрения пассивной безопасности. Предполагается, что модель будет во всем лучше нынешнего бестселлера УАЗа.

Центральный тоннель. Фото: ФИПС
#УАЗ