УАЗ кардинально изменит интерьер автомобилей: первые изображения

Мультимедийки с тачскрином уже есть в салоне актуального внедорожника УАЗ "Патриот". Но запатентованный "мультимедийный радиоаппарат" сделан явно под другую консоль. Более того, не исключено, что по последней моде он будет вынесен над центральной панелью. Об этом говорит форма аппарата - она не прямоугольная, а трапециевидная, причем верхние углы изящно скруглены. С каждой стороны от экрана предусмотрено по четыре физические кнопки, а также по одной шайбе.

Другой патент получен на "упрощенный радиоаппарат". Как и следует из названия, это, видимо, версия для базовой комплектации. Здесь небольшой экран, все кнопки сгруппированы в нижней части устройства, там же расположена единственная шайба. Скорее всего функционал устройства будет ограничен.

Что касается центрального тоннеля, то он включает подлокотник, видимо, с потайным ящичком, селектор автоматической трансмиссии, электронный стояночный тормоз и скрытую нишу с подстаканниками. На стороне, обращенной ко второму ряду, предусмотрены не только дефлекторы воздухообдува, но и небольшой блок управления с кнопками, ниша под телефон, два гнезда USB и 12-вольтовая розетка.

Упрощенный радиоаппарат. Фото: ФИПС

Если бы не строчка с указанием патентообладателя, трудно было бы поверить, что эти три предмета интерьера разработаны для УАЗов. Правда, для какой именно модели - пока неясно. Это может быть как рестайлинговый "Патриот", так и новое поколение внедорожника, созданное в рамках проекта "Русский Прадо".

Ранее сообщалось, что в основу конструкции "Патриота-2020" ляжет совершенно новая рама - гораздо более прочная и продуманная с точки зрения пассивной безопасности. Предполагается, что модель будет во всем лучше нынешнего бестселлера УАЗа.