Мотор для "Русского Прадо": первые подробности

Двигатель для обновленного УАЗ "Патриот" 2020 модельного года выпустят в России, на Заволжском моторном заводе. Об этом рассказал в интервью корпоративному изданию "Мотор ЗМЗ" гендиректор предприятия Руслан Горевой.

"Без нового продукта у компании нет будущего. Но если мы будем реализовывать все те инвестиционные стратегии, программы, которые у нас были намечены несколько лет назад, когда ожидалось восстановление рынка, мы просто не реализуем ничего. Поэтому нам сейчас важно сосредоточиться на основных вещах. Мы понимаем, что нам нужно запустить обновленный "Патриот", в этот обновленный "Патриот" мы должны поставить новый двигатель - это приоритетные вещи", - заявил топ-менеджер.

Любопытно, что Руслан Горевой, недавно возглавивший Заволжский завод, по его собственным словам, остался в роли операционного директора на УАЗе. Он назвал Ульяновский автозавод основным потребителем продукции ЗМЗ.

"Оптимизация продуктовой линейки, создание и запуск обновленного продукта - это цели не только Заволжского филиала, это цели холдинга УАЗ, потому что все мы прекрасно понимаем, что мотор сам по себе для рынка не является продуктом. Мотор является продуктом в составе автомобиля, и от того, как этот автомобиль продается, в принципе зависят успехи нашего производства", - сказал Горевой.

Ранее "РГ" рассказывала, что для нового "Патриота" разрабатывается новая рама. Ее особенностью станут более широкие лонжероны и наличие деформируемого модуля спереди. Также автомобиль получит новые подвески - независимую пружинную спереди и зависимую пружинную сзади. Сообщалось также, что в моторной гамме появится дизельный 2,2-литровый турбомотор от Ford Transit. В октябре в открытой базе Роспатента появились изображения новых элементов интерьера и светодиодной оптики для новой модели.

Название "Русский Прадо" к новому "Патриоту" приклеилось с подачи главы владеющего УАЗом холдинга Sollers Вадима Швецова. Он заявил, что в ходе модернизации 2020 года "Патриот" должен превратиться в "Русский Прадо", то есть в простой, но комфортный и надежный внедорожник, аналог Toyota LC Prado, но по русской цене. Ориентировочно она начнется с отметки в 1,5 млн рублей.