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27.12.2019 23:21
Рубрика: В мире

В РПЦ прокомментировали закон о церквях в Черногории

Текст: Елена Новоселова
Закон о церквях, принятый в Черногории, дестабилизирует ситуацию в этой стране, считает секретарь отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук.
Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости
Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Принятие этого документа, по мнению представителя РПЦ, "говорит о зависимости черногорского руководства от международных центров влияния". "Объективно этот закон никакой пользы Черногорскому государству не приносит - он просто дестабилизирует ситуацию в этой стране. Но, видимо, есть заказ - его отрабатывают", - цитирует Якимчука РИА Новости.

Он также подчеркнул, что обществу Черногории не нравится новый закон: "Мы видим сообщения о демонстрациях, пикетах, выражениях протеста. Сербская церковь - церковь большинства черногорского народа. Поэтому этот закон так или иначе будет ущемлять права верующих".

Фото: Пресс-служба Черногорско-Приморской митрополии
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По мнению протоиерея, происходящее в Черногории идет по украинскому варианту: "Сербская церковь, комментируя принятие этого закона, отметила, что он принят для того, чтобы отдать их храмы черногорским раскольникам. Сейчас у них [раскольников] практически нет поддержки народа. К ним [в храмы] никто не ходит. А вот если отобрать храмы у канонической церкви и передать раскольникам, то кто-нибудь, может, в эти храмы по привычке и придет".

Как будет реагировать на принятие закона о церквях Сербская церковь? Отвечая на этот вопрос, представитель ОВЦС МП объяснил, что где бы она ни находилась, "позиция Церкви - держаться канонических устоев, правды Божией". А как это будет сделано, решит священноначалие.

Справка "РГ"

Парламент Черногории большинством голосов правящей коалиции принял закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". Против закона выступали граждане на севере страны, в городах Никшич и Будва перекрывали дороги.

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