Volkswagen придумал названия для новых кроссоверов

Немецкий автоконцерн зарегистрировал торговые знаки трех будущих кроссоверов - T-Sport, T-Go и T-Coupe. Соответствующий документ с названиями и данными о новых моделях марки Volkswagen появился в патентном бюро Германии.

Как не трудно догадаться, в семейство войдут спортивная и купеобразная версии кроссоверов с приставкой T-Sport и T-Coupe соответственно. Имя To-Go может получить компактный кроссовер, предназначенный для европейского рынка, он же Nivus в Бразилии.

Также не исключено, что концепт Taigun 2012-2014 годов станет серийным воплощением в виде принципиально нового семейства кроссоверов - T-Sport, T-Go и T-Coupe.

Отметим, в 2020 году компания Volkswagen пообещала выпустить 34 новые модели.