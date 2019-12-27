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27.12.2019 20:28
Рубрика: Легковые авто

Volkswagen придумал названия для новых кроссоверов

Текст: Валерий Карташов
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Немецкий автоконцерн зарегистрировал торговые знаки трех будущих кроссоверов - T-Sport, T-Go и T-Coupe. Соответствующий документ с названиями и данными о новых моделях марки Volkswagen появился в патентном бюро Германии.

Фото: Скриншот с видео
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Как не трудно догадаться, в семейство войдут спортивная и купеобразная версии кроссоверов с приставкой T-Sport и T-Coupe соответственно. Имя To-Go может получить компактный кроссовер, предназначенный для европейского рынка, он же Nivus в Бразилии.

Также не исключено, что концепт Taigun 2012-2014 годов станет серийным воплощением в виде принципиально нового семейства кроссоверов - T-Sport, T-Go и T-Coupe.

Отметим, в 2020 году компания Volkswagen пообещала выпустить 34 новые модели.

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#Volkswagen