Audi завалит Россию новинками

Компания Audi рассказала "Российской газете" о том, какие новинки привезет в Россию в 2020 году.

Итак, в первом квартале ожидается приезд A6 Allroad, S6 / S7 / S8, Q3 Sportback, Q7, SQ7/SQ8, а во втором квартале немецкая компания порадует нас A4, A5, RS6/RS7, RS Q8, e-tron, e-tron Sportback.

По итогам 11 месяцев 2019 года российские дилеры Audi реализовали 14 489 автомобилей, что соответствует уровню прошлого года.

Не так давно компания объявила о старте приема заказов на седан A6 со 190-сильными бензиновыми и дизельными моторами. Самые дешевые версии в линейке модели появятся в первом квартале 2020 года и будут стоить от 3 055 000 и 3 100 000 рублей соответственно.

Ранее "РГ" сообщала о том, что звание самого быстрого кроссовера, до этого принадлежавшее Mercedes-AMG GLC 63 S, завоевала Audi RS Q8. Спортивная модификация кроссовера Audi Q8 смогла установить скоростной рекорд на трассе Нюрбургринга.