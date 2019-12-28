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28.12.2019 11:49
Рубрика: В мире

ФРГ бьет рекорды по поставкам оружия

Текст: Александр Саможнев

C января до середины декабря текущего года правительство ФРГ одобрило поставки за рубеж вооружений почти на 8 миллиардов евро, что на 65 процентов больше по сравнению с 2018 годом, сообщает телеканал Euronews со ссылкой на министерство экономики и энергетики Германии.

Фото: istock
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Между тем крупнейшим импортером немецкого оружия стала Венгрия. Венгры приобрели различные виды вооружения на сумму в 1.77 миллиарда евро. Это связано с масштабной модернизацией венгерских вооруженных сил, которую проводит правительство во главе с премьер-министром Виктором Орбаном.

Среди покупателей немецкого оружия числятся также Египет (802 млн. евро), США (483 млн. евро). В десятку покупателей вооружений входят также Алжир, Катар и Индонезия. Немецкие СМИ отмечают, что в этих странах имеются серьезные проблемы с нарушением прав человека. Правозащитники и церковь решительно выступают против поставок оружия сторонам конфликта в Йемене. Имеются также ограничения на продажу вооружений в Саудовскую Аравию. С Эр-Риядом не заключаются новые контракты.

Фото: FELIPE TRUEBA/EPA
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Между тем Берлин отклонил просьбу Киева о предоставлении военной помощи, сообщил мининдел Украины Вадим Пристайко в интервью порталу RND. Украинская сторона сожалеет об этом, так как на карту "поставлено выживание Украины", отметил министр.

Выживание Украины как нации зависит, прежде всего, от политики ее руководства, полагает сенатор Алексей Пушков. "Пока же власти Украины сами упорно разрушают страну. В ФРГ это поняли - и отказали", - подчеркнул он.

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