Кинокритик Валерий Кичин подвел итоги киногода

Российская киноиндустрия вот уже многие годы подобна айсбергу: на поверхности торчат мерцающие нестойким светом макушки, остальная масса тонет в пучине вод и человеческому глазу невидима. Год 2019-й - не исключение: большая часть произведенных картин бесследно утонула, а сколько их сделано вообще, похоже, не знает никто.

Первыми стали подводить итоги года, как водится, кинокритики, определяя номинантов своей премии "Белый слон". В разосланном Гильдией списке для первоначального отбора значилось 77 названий. Большинство из них никому не известны, включая самих кинокритиков.

Затем в печати появились сведения, что в России на самом деле сделаны то ли 148, то ли 168 картин. Золотую середину определил портал ПрофиСинема: произведено 158 картин. Но тогда получается, что больше половины кинопродукции года не попало в зону внимания даже профессиональных критиков, - 81 картина оказалась за рамками их голосования и не имеет шансов даже претендовать на заветного "Слона"! Не говоря о зрителях, не подозревающих о таком нежданном взлете отечественного кинопроизводства. Подводная часть айсберга - число фильмов-невидимок - разрастается на глазах.

Насчет доходов от кино прогнозы не слишком утешительны. Тот же ПрофиСинема фиксирует падение сборов от российских картин по сравнению с прошлым годом (10,3 млрд руб против 13,8). Уменьшилось и число фильмов, худо-бедно отбивших в прокате расходы на производство (9 против 15). Заметим попутно, что даже и 15 окупивших себя картин 2018 года - тоже катастрофа для любой киноиндустрии мира: такое производство не просто убыточно, но и разорительно.

Лидером по сборам стала военная приключенческая картина "Т-34", - жанровое кино, сделанное с точно рассчитанным азартом и со спецэффектами мирового уровня. Она же в какой-то мере утолила и жажду благородного патриотизма в публике, но все равно уступила по сборам прошлогоднему лидеру - спортивной драме "Движение вверх". В полном ауте оказалась "Тайна печати дракона" - спецэффектное и очень дорогое в производстве фэнтези, для съемок которого были куплены американские звезды уровня Арнольда Шварценеггера, Рутгера Хауэра и Джеки Чана: по данным "Кинопоиска", при бюджете в 49 млн долларов фильм собрал, с учетом зарубежного проката, около 20 млн.

Кино легкого поведения

Список отбивших кассу картин говорит о том, что жанровые предпочтения публики (во многом навязанные и сформированные прокатной политикой) не вселяют надежд на развитие кино как искусства: это, как правило, непритязательные комедии с ловко придуманными зазывными названиями ("Бабушка легкого поведения-2", "Любовницы", "Давай разведемся"), или бесчисленные продолжения угасающих франшиз (очередные "Елки", "Полицейский с Рублевки-2"), или гламурное жанровое кино, бесконечно удаленное от любой жизни ("Миллиард", "Трезвый водитель"). Особое, даже уникальное место заняла "Верность" - эротическая драма Нигины Сайфуллаевой, сыгранная и снятая с умом, обезоруживающей отвагой и непривычной для такого материала психологической глубиной. Публика пошла смотреть на "обнаженку", но возникавший даже в профессиональных залах застенчивый гогот быстро смолк: это первый случай, когда российская волна "женского кино" действительно обогатила и профессиональный, и зрительский киноопыт новым уровнем понимания самых интимных сфер жизни. Подчеркиваю: не внедрения в анатомию человеческих организмов, а - понимания, тактичного исследования человеческих душ в минуты, прежде уводимые куда-то за финальный поцелуй в диафрагму.

Потребность в качественной комедии во многом утолила и "Громкая связь" - российский вариант итальянской картины "Идеальные незнакомцы". По типу - разговорный телефильм, действие которого не выходит за пределы одной дачи, и абсолютно условная модель затеянной героями игры, по ходу которой из шкафов вываливаются все мыслимые и немыслимые скелеты. Интерес к такому специфическому, максимально далекому от понятия "зрелище" жанру обусловлен популярным "Квартетом И" - надежным источником вполне интеллектуального и чрезвычайно органичного современного юмора.

Еще одним звездным "манком" стал быстро взлетевший в зенит популярности Александр Петров: он участвует едва ли не в каждой третьей коммерчески успешной картине, но уже заметна усталость публики от столь частых, уже почти назойливых встреч с щедро одаренным, но не очень разборчивым актером. В этом году он появился в главных ролях таких картин, как "Т-34", "Полицейский с Рублевки", "Анна", "Гоголь", "Герой", "Текст", в сериале "Звоните ДиКаприо"; наступающий год тоже обещает быть для него более чем урожайным.

"Дылдам" не тесно

Если говорить о так называемом "качественном" кино - уже не рассчитанных на покорение зрительских масс авторских высказываниях, то год был средней урожайности. Самым громким фильмом этого ряда стала "Дылда" - вторая работа Кантемира Балагова, ученика Александра Сокурова и самого молодого триумфатора трех Каннских фестивалей (два из них принесли призы "Тесноте" и "Дылде", третий пригласил их автора в состав жюри). В России картина принята, как обычно, смесью аплодисментов с улюлюканьем, но этот феномен у нас повторяется с завидной закономерностью - напомню, что и "Оскар" картине Владимира Меньшова "Москва слезам не верит", и приносившие славу нашему кино мировые победы Андрея Звягинцева на родине принимались не иначе как с угрюмой подозрительностью и завистливым недоумением.

Рискуя быть обвиненным в таком же неумении радоваться нашим победам, признаюсь, что не могу разделить восторгов по поводу премированного и в Сочи, и в Карловых Варах дебютного фильма Бориса Акопова "Бык", весьма произвольно воспроизводящего канонические "ужасы" "проклятых 90-х".

К наиболее серьезным художественным явлениям года отнесу:

- "Керосин" Юсупа Разыкова. Впервые после великой картины Киры Муратовой в нем так исчерпывающе передано состояние астенического синдрома, ставшего теперь нормой: люди без дома и якоря, жизнь, где мало прочного и нет ничего впереди. В фильме состоялось запоздалое открытие большой актрисы из Ярославля - Елены Сусаниной.

- "Сквозь черное стекло" Константина Лопушанского - нечастый случай в нашем кино, когда каждый зритель может снять свой смысловой слой картины, от поверхностно мелодраматического, высекающего сочувствие и слезы, до глубинно мировоззренческого, заставляющего думать и спорить.

- "Большая поэзия", дебют Александра Лунгина - мускулистый рассказ о двух друзьях-инкассаторах из ЧОПа в спальном районе рабочего города, который даже внешне враждебен человеку: мрачные высотные скелеты в угрюмом безлюдье. Картина отмечена уверенной пружинистой режиссурой (приз на "Кинотавре") и сильными актерскими работами.

- "Воскресенье" Светланы Проскуриной - портрет современного провинциального городка и его мэра, получившего записку о скорой смерти. Картина хорошо выражает состояние нынешнего общества - растерянного, раздраженного, полного неконтролируемой враждебности ко всему сразу.

- "Однажды в Трубчевске" Светланы Проскуриной. Абсолютно российский по духу и при этом совершенно европейский по классическому стилю фильм о жизни маленького городка, в который автор нескрываемо влюблен и умеет заразить этой любовью зрителей. Редкий случай трезвого, но природно оптимистичного взгляда на современность.

- "Мальчик русский", дебют Александра Золотухина. Деревенский парень рекрутирован в солдаты Первой мировой, в первом же бою контужен, теряет зрение и назначен слухачом - предупреждать о приближении вражеских аэропланов. Режиссера интересует сам образ войны, ее атмосфера, увиденные с позиций того времени. Он попытался воссоздать натуральную, хоть и художественно преломленную среду начала ХХ века, и найти новое соотношение условного и безусловного. Нащупал еще не тронутую в нашем кино струну и попробовал ее звучание - оно оказалось живым и волнующим.

- "Сестренка" Александра Галибина. Снятый на башкирском языке бесхитростный, но западающий в душу рассказ о военных годах в тыловой башкинской деревне. Филигранная режиссерская работа с детьми, скудным, но очень выразительным бытом и атмосферой времени; давно забытая нашим кино поэтика слияния человека с природным миром. Скромный, но несправедливо забытый и прокатом и коллегами фильм.

- "Текст" Клима Шипенко. Одна из лучших работ Александра Петрова в роли студента, которому подбросили наркотики и обвинили в их распространении, бросив в тюрьму. Выйдя через семь лет на волю, герой осуществляет акт мщения и, завладев сотовым телефоном врага, невольно входит в чужую жизнь. Единственная, но непривычно откровенная эротическая сцена фильма обеспечила любопытство публики - он приблизился к шеренге лидеров и, очевидно, хорошо пополнит аудиторию в интернете. Пример качественного, несмотря на сценарные перехлесты, жанрового кино.

- "Француз" Андрея Смирнова - самый амбициозный, но неровный фильм года, живописующий кошмары советской идеологически зашоренной жизни столь тенденциозно, что возникает странная аберрация авторского зрения: в целом правдивая картина психологически небрежна в деталях быта, в мотивировках и поступках главных персонажей. При этом - выдающиеся актерские работы Натальи Теняковой, Нины Дробышевой и Александра Балуева в ролях второго плана.

- "Странники терпенья" Владимира Алейникова. Автор снял этот триллер по своему роману на вечную тему о гении и злодействе. Герой - фотохудожник - готовится удивить Венецианскую биеннале новыми необычными творениями. В случайно встреченной глухонемой актрисе пермского театра "Жест" он видит благодатный материал для экспериментов. Блуждание в кругу мрачных тайн творчества доведено в фильме до состояния почти хичкоковского саспенса.

В этом году продолжается процесс ухода наших лучших режиссеров в индустрию телесериалов: многосерийные фильмы "Шторм" Бориса Хлебникова, "Домашний арест" Петра Буслова и "Эпидемия" Павла Костомарова вошли в круг главных достижений российского кинематографа 2019 года.

Топ-10 актерских работ года

- Елена Сусанина ("Керосин")

- Анна Михалкова ("Шторм")

- Наталья Тенякова ("Француз")

- Евгения Громова ("Верность")

- Виктория Мирошниченко ("Дылда")

- Александр Паль ("Верность")

- Александр Балуев ("Француз")

- Вера Алентова ("Воскресенье")

- Василиса Денисова ("Сквозь черное стекло")

- Александр Петров ("Текст")

Топ-10 режиссерских работ года

Борис Хлебников ("Шторм")

Нигина Сайфуллаева ("Верность")

Александр Галибин ("Сестренка")

Юсуп Разыков ("Керосин")

Кантемир Балагов ("Дылда")

Александр Золотухин ("Мальчик русский")

Константин Лопушанский ("Сквозь черное стекло")

Лариса Садилова ("Однажды в Трубчевске")

Александр Лунгин ("Большая поэзия")

Петр Буслов ("Домашний арест")

Топ-10 российских фильмов года

"Шторм" (Борис Хлебников)

"Керосин" (Юсуп Разыков)

"Сквозь черное стекло" (Константин Лопушанский)

"Дылда" (Кантемир Балагов)

"Сестренка" (Александр Галибин)

"Мальчик русский" (Александр Золотухин)

"Большая поэзия" (Александр Лунгин)

"Домашний арест" (Петр Буслов)

"Однажды в Трубчевске" (Лариса Садилова)

"Воскресенье" (Светлана Проскурина).

Топ-10 зарубежных фильмов года в нашем прокате

"Шедевр" (Гастон Дюпра)

"Однажды в… Голливуде" (Квентин Тарантино)

"Тайная жизнь" (Терренс Малик)

"Дождливый день в Нью-Йорке" (Вуди Аллен)

"Джокер" (Тодд Филлипс)

"Зеленая книга" (Питер Фаррелли)

"Гив ми либерти" (Кирилл Михановский)

"Романтики 303" (Ханс Вайнгартнер)

"Достать ножи" (Райан Джонсон)

"Король Лев" (Джон Фавро)