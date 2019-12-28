Марк Варшавер: Кончина Галины Волчек - как удар по голове

Директор "Ленкома" Марк Варшавер высказался о смерти Народной артистки СССР Галины Волчек.

"Уникальный человек, великий мастер, прелестная актриса, замечательный организатор театрального дела, настоящий художественный руководитель", - охарактеризовал он Галину Борисовну.

"Нет слов, потому что ушла последняя практически из могикан", - приводит слова Варшавера RT.

По его словам, кончина Волчек - "как удар по голове чем-то сильным и мощным".

Варшавер поделился воспоминаниями об актрисе: "Любящая жизнь, любящая актёров, умеющая многое делать".

Галина Волчек скончалась в возрасте 86 лет. Ранее её госпитализировали с воспалением лёгких.

Прощание с актрисой пройдёт в "Современнике" 29 декабря. Похоронят Волчек на Новодевичьем кладбище.