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Марк Варшавер: Кончина Галины Волчек - как удар по голове

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    28.12.2019, 14:44
Текст:   Козьма Лоханкин

Директор "Ленкома" Марк Варшавер высказался о смерти Народной артистки СССР Галины Волчек.

Фото: Олег Прасолов/ РГ
Светлана Немоляева: Смерть Волчек - горе целого поколения

"Уникальный человек, великий мастер, прелестная актриса, замечательный организатор театрального дела, настоящий художественный руководитель", - охарактеризовал он Галину Борисовну.

"Нет слов, потому что ушла последняя практически из могикан", - приводит слова Варшавера RT.

По его словам, кончина Волчек - "как удар по голове чем-то сильным и мощным".

Варшавер поделился воспоминаниями об актрисе: "Любящая жизнь, любящая актёров, умеющая многое делать".

Галина Волчек скончалась в возрасте 86 лет. Ранее её госпитализировали с воспалением лёгких.

Прощание с актрисой пройдёт в "Современнике" 29 декабря. Похоронят Волчек на Новодевичьем кладбище.

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