Спасатели нашли тела 6 погибших при крушении вертолета на Гавайях

Спасатели нашли тела шести погибших при крушении вертолета на Гавайях. Судьба седьмого человека пока не известна. "Нет никаких свидетельств, что могут быть выжившие", - заявил в эфире NBC глава пожарной службы острова Кауаи Соломон Канохо.

Перевозивший туристов вертолет исчез с радаров в минувший четверг в пять вечера по местному времени. В момент крушения геликоптер находился у западного побережья острова Кауаи. Предположительно, он врезался в одну из гор. На борту находились пилот и шесть пассажиров, двое из которых - несовершеннолетние.

Ранее были обнаружены обломки винтокрылой машины.