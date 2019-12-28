Светлана Немоляева: Смерть Волчек - горе целого поколения

Народная артистка РСФСР, ведущая актриса Московского академического театра им. Маяковского Светлана Немоляева прокомментировала смерть Народной артистки СССР Галины Волчек, выразив свои соболезнования её родным.

По мнению Немоляевой, уход из жизни Волчек - "горе целого поколения".

"Я давно знала Галю, ещё девочкой. Я заканчивала 10-й класс, а она уже училась во МХАТе. Её папа не хотел, чтобы она была актрисой, поступила втайне от него. Когда мы встречались, всегда с большой радостью виделись друг с другом. Я очень ценила её талант, её режиссёрскую работу", - приводит слова Немоляевой RT.

Актриса добавила, что такие люди, как Галина Борисовна, создали целый пласт отечественной культуры.

"Галя прожила яркую и безупречно талантливую жизнь", - сказала Немоляева.

Галина Волчек умерла 26 декабря на 87-м году жизни. За два дня до этого актрису срочно госпитализировали с воспалением лёгких.

Прощание с Волчек состоится 29 декабря в театре "Современник", где она была художественным руководителем. Похоронят Галину Борисовну на Новодевичьем кладбище - рядом с могилами Марка Захарова, Олега Табакова и Леонида Броневого.