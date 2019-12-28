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Светлана Немоляева: Смерть Волчек - горе целого поколения

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    28.12.2019, 14:31
Текст:   Козьма Лоханкин

Народная артистка РСФСР, ведущая актриса Московского академического театра им. Маяковского Светлана Немоляева прокомментировала смерть Народной артистки СССР Галины Волчек, выразив свои соболезнования её родным.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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По мнению Немоляевой, уход из жизни Волчек - "горе целого поколения".

"Я давно знала Галю, ещё девочкой. Я заканчивала 10-й класс, а она уже училась во МХАТе. Её папа не хотел, чтобы она была актрисой, поступила втайне от него. Когда мы встречались, всегда с большой радостью виделись друг с другом. Я очень ценила её талант, её режиссёрскую работу", - приводит слова Немоляевой RT.

Актриса добавила, что такие люди, как Галина Борисовна, создали целый пласт отечественной культуры.

"Галя прожила яркую и безупречно талантливую жизнь", - сказала Немоляева.

Галина Волчек умерла 26 декабря на 87-м году жизни. За два дня до этого актрису срочно госпитализировали с воспалением лёгких.

Прощание с Волчек состоится 29 декабря в театре "Современник", где она была художественным руководителем. Похоронят Галину Борисовну на Новодевичьем кладбище - рядом с могилами Марка Захарова, Олега Табакова и Леонида Броневого.

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