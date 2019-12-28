Трамп посоветовал Пелоси заняться бездомными в Калифорнии

Президент США Дональд Трамп посоветовал спикеру палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси решать проблемы штата Калифорния, интересы которого она представляет в законодательном органе.

Хозяин Белого дома напомнил, что регион занимает первое место в стране по числу бездомных. "Сумасшедшей Нэнси стоит сконцентрироваться на этом в своем опустившемся округе", - написал в Twitter американский лидер.Напомним, именно Пелоси стала инициатором процедуры по отстранению Трампа от власти.

Нынешний глава США стал третьим президентом в истории, которому объявили импичмент. Конгрессмены утвердили обвинительное заключение, состоящее из двух статей: злоупотребление властью и препятствование конгрессу.