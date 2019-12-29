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Кристина Асмус оказалась в больнице

Наше кино
    29.12.2019, 21:08
Текст:   Олег Усков

Российская актриса театра, кино и ТВ Кристина Асмус, имя которой в последнее время сопровождал резонансный "голый скандал", госпитализирована в Москве.

Фото: kinopoisk.ru
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При этом 31-летняя артистка уточнила, что уже неделю находится в больнице, так что размещенные в ее Instagram новые фото и посты "не очень имеют отношение к тому, что сейчас на самом деле происходит".

По словам женщины, у нее - "какая-то острая бактериальная инфекция". Последние спектакли она отыграла "с высокой температурой из последних сил", и в итоге была увезена на "скорой".

"Круглосуточно под капельницами с несбиваемой температурой и в ужасающем состоянии. Организм, видимо, понял, что отдыха от меня ждать не стоит и решил сам себе устроить отпуск", - мрачно шутит Кристина. Обнадежив поклонников скорой выпиской.

"Такая вот фигня. Ни подарков не успела купить, ни настроения особо праздничного нет/ А у вас как дела? )))", - финализировала пост Асмус. Прикрепив тэг #чёноешь. Под которым - десятки тысяч отметок "нравится" и пожелания выздоровления.

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