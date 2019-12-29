Меркель и Макрон приветствовали обмен пленными на Донбассе

Канцлер Германии Ангела Меркель совместно с президентом Франции Эмманюэлем Макроном приветствовали состоявшийся обмен удерживаемыми лицами на востоке Украины между представителями Киева и Донбасса. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на заместителя официального спикера правительства ФРГ Мартину Фиц. Соответствующее заявление она опубликовала и у себя в Twitter.

Как передает госпожа Фиц от имени немецкого камбина, обмен состоялся "в преддверии Нового года и православного Рождества", явив собой "долгожданный гуманитарный жест, который должен послужить восстановлению доверия между сторонами". В Берлине напоминают, что и Германия, и Франция участвуют в переговорах по урегулированию в формате "нормандской четверки", соответственно Меркель и Макрон принимали участие в недавней парижской встрече 9 декабря, на которой была подтверждена договоренность о скорейшем обмене пленными - "по возможности до конца этого года".