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29.12.2019 08:33
Рубрика: Спорт

Назван состав сборной России на ЧЕ по фигурному катанию

Текст: Максим Домчев
Федерация фигурного катания на коньках назвала состав на чемпионат Европы, который пройдет в Граце с 20 по 26 января. Впервые за пять лет в нем не оказалось ни Алины Загитовой, ни Евгении Медведевой.
Анна Щербакова. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Анна Щербакова. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Анна Щербакова. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

По итогам чемпионата России в Красноярске определен состав сборной России на чемпионат Европы по фигурному катанию. В женском одиночном катании нашу страну представят двукратная чемпионка страны Анна Щербакова, победительница Гран-при нынешнего сезона Алена Косторная и сильнейшая юниорка мира Александра Трусова. Любопытно, что в составе команды впервые с 2015 года нет ни Алины Загитовой, ни Евгении Медведевой. Первая на время приостановила карьеру, вторая досрочно завершила нынешний сезон.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Анна Щербакова защитила титул чемпионки России

В случае, если кто-то из этой тройки не сможет выступить, то их будут готовы заменить Елизавета Туктамышева и Анастасия Гулякова, сообщает сайт организации.

У мужчин на чемпионат Европы поедут чемпион страны Дмитрий Алиев, а также призеры турнира Артур Даниелян и Александр Самарин. В запасе - Макар Игнатов, Андрей Мозалев и Петр Гуменник.

В турнире спортивных пар выступят Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. Запасными значатся Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Алина Пепелева и Роман Плешков, а также Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов.

В танцах на льду выступят все сильнейшие - Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, а также Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро. В запасе оказались - Анабель Морозова и Андрей Багин, Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин, Софья Шевченко и Игорь Еременко.

"Состав сборной команды России сформирован четко по спортивному принципу по результатам чемпионата России-2020 в Красноярске", - заявил президент ФФККР Александр Горшков.

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