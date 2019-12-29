Назван состав сборной России на ЧЕ по фигурному катанию

По итогам чемпионата России в Красноярске определен состав сборной России на чемпионат Европы по фигурному катанию. В женском одиночном катании нашу страну представят двукратная чемпионка страны Анна Щербакова, победительница Гран-при нынешнего сезона Алена Косторная и сильнейшая юниорка мира Александра Трусова. Любопытно, что в составе команды впервые с 2015 года нет ни Алины Загитовой, ни Евгении Медведевой. Первая на время приостановила карьеру, вторая досрочно завершила нынешний сезон.
В случае, если кто-то из этой тройки не сможет выступить, то их будут готовы заменить Елизавета Туктамышева и Анастасия Гулякова, сообщает сайт организации.
У мужчин на чемпионат Европы поедут чемпион страны Дмитрий Алиев, а также призеры турнира Артур Даниелян и Александр Самарин. В запасе - Макар Игнатов, Андрей Мозалев и Петр Гуменник.
В турнире спортивных пар выступят Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. Запасными значатся Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Алина Пепелева и Роман Плешков, а также Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов.
В танцах на льду выступят все сильнейшие - Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, а также Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро. В запасе оказались - Анабель Морозова и Андрей Багин, Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин, Софья Шевченко и Игорь Еременко.
"Состав сборной команды России сформирован четко по спортивному принципу по результатам чемпионата России-2020 в Красноярске", - заявил президент ФФККР Александр Горшков.