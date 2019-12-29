Пушков прокомментировал реакцию Польши на слова Путина о после-антисемите

По мнению председателя комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексея Пушкова, Варшаву задели за живое слова президента России, который назвал польского посла в гитлеровской Германии Юзефа Липского "сволочью" и "антисемитской свиньей".

Сенатор отметил, что в Варшаве не хотят признавать этой части своей истории, а Польшу изображают безгрешной жертвой Берлина и Москвы. Однако, отметил Пушков в Twitter, история этой страны говорит совсем о другом.

Напомним, речь идет о словах Владимира Путина, прозвучавших на расширенном заседании коллегии Минобороны. Так глава государства назвал посла Польши в Германии, который пообещал в 1930-х годах возвести памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку. "Сволочь, свинья антисемитская, по-другому сказать нельзя", - заявил президент, цитируя дневниковые записи из архивов.

Позже министерство иностранных дел Польши вызвало российского посла Сергея Андреева. По его словам, беседа в МИД была жесткой, но вполне корректной. Стороны остались при своей позиции.