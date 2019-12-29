Москва попрощалась с Галиной Волчек

Разговоры о Галине Волчек можно было услышать уже в холле метрополитена, выход со станции Чистые пруды.

В честь церемонии прощания перекрыли автомобильное движение со стороны театра, от улицы Покровки до Мясницкой. Без суеты и давки все тихо ждали, когда можно будет попасть внутрь.

Людей пришло очень много. "Современник" не смог уместить всех желающих. На главном экране друг друга сменяли фотографии Галины Борисовны и короткие видео-отрывки в черно-белых тонах. Короткие, но сильные и живые. Сдерживать слезы было трудно.

Попрощаться с Галиной Волчек пришли поклонники, коллеги, артисты театра и кино, общественные и политические деятели. Ольга Голодец, Валентина Матвиенко, Константин Эрнст, Максим Галкин, Кристина Орбакайте, Валерий Сюткин, Татьяна Тарасова, Филипп Киркоров, Юрий Рост, Владимир Машков, Михаил Швыдкой, Александр Кибовский, Евгений Герасимов и многие другие.

Все вспоминали Галину Волчек словами полными любви, благодарности, неподдельного сожаления и горя.

"Бесконечно пусто и бесконечно одиноко. Спасибо, Галина Борисовна, за то, что были с нами. Но вы будете с нами всегда. Спасибо за то, что вы рассказали и показали нам всем, что такое сила, воля и желание. Спасибо за вашу преданность и бесконечную любовь. Ваша любовь не пройдет никогда. Будет в наших сердцах и душах", - произнес на одном дыхании Владимир Машков.

Максим Галкин закончил свою речь словами: "Она была волевым человеком в каждую минуту своего существования. Страна держится на таких, как Галина Борисовна. Она сумела объединить разные миры. И мы частичку этого объединения потеряли".

"В эти стены люди приходили, чтобы лечиться любовью Галины Борисовны", - слова Константина Эрнста.

Заключительной стала речь народного артиста РФ Сергея Гармаша: "Это, конечно, серьезный исторический момент - сегодня ушла в историю великолепная семерка, силами которой был создан "Современник". Это великое событие. Умерла наш художественный руководитель, наш друг, учитель. Наша мама. Наше сердце. Нет, вот сердце не умрет".

Галина Борисовна Волчек похоронена на Новодевичьем кладбище. Рядом с Марком Захаровым. В последние годы жизни она страдала хроническим бронхитом, из-за проблем с позвоночником практически не могла ходить. Покинула нас Галина Волчек на 87-м году жизни.

Вместе с ней ушла целая эпоха.

Прямая речь

Александр Филиппенко, народный артист РФ:

- С самого рождения "Современника" она была ему без остатка предана. И была заражена абсолютно современниковским "микробом" - делать все на сто процентов, всегда говорить что-то новое. И всегда у нее была своя позиция - пусть резко никогда не высказываемая, но твердая, стальная, не колеблемая, как у всякого настоящего руководителя. Возможен ли в театре авторитаризм? - спросили у одного режиссера. Нет, ответил тот, только диктатура. Всегда кто-то один должен быть у штурвала, то, которому надо доверять и все. Вот Галя была таким диктатором, которому можно было доверять.

Авангард Леонтьев, народный артист РФ: - В 63-м я еще школьником попал на ее постановку "Двое на качелях" с Татьяной Лавровой и Михаилом Казаковым в главных ролях - она произвела на меня громадное впечатление. Потом в героях этого спектакля побывали разные актеры, и чувствовалось, насколько режиссер чуток к актерам, к проблематике игры. Жаль, что Галина Борисовна полностью не раскрылась, как актриса. Например - не сыграла Вассу Железнову в пьесе Горького, роль, просто созданную для нее, для ее мощных актерских возможностей. Но я все равно считаю творческую судьбу Волчек счастливой. Театр был ее домом, предметом ее размышлений, ежедневных и ежечасных. Несмотря на болезнь, она силой воли сохранила себя до окончания трехлетнего ремонта "Современника", дождалась возвращения театра на Чистые пруды.

Евгения Симонова, народная артистка РФ:

- У меня с Галиной Борисовной - своя биография отношений. Лет 30 назад я решалась, но не решилась уйти из Театра Маяковского в "Современник", но наш с ней разговор тогда мне очень запомнился.. Я всегда была поклонницей ее, как актрисы и режиссера, а тогда ощутила ее 100-процентное обаяние, сразу чувствовала себя с ней свободно, как с человеком, которому можно довериться. А через несколько лет Волчек пригласила меня в современниковский спектакль Евге- ния Арье "Враги. История любви". Потом я ввелась в "Пять вечеров". Галина Борисовна приходила на репетиции и прогоны, смотрела, что-то говорила и представлялась человеком одновременно волевым и очень строгим, но при этом матерински заботящийся о тебе и верящий в тебя. И ты чувствовал, что можешь больше, чем мог раньше, чем можешь сейчас, что ты готов просто взлететь! И мы взлетали.

Подготовил Андрей Васянин