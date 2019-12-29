Умер актер Константин Юченков

Советский, российский актер театра, кино и ТВ, ведущий актер Тверского академического театра драмы, Народный артист России Константин Юченков скончался 28 декабря на 73-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

"Ушел из жизни Константин Юченков. Соболезнования родным и близким, руководству театра, коллегам Юченкова выразил губернатор Игорь Руденя", - сказали в пресс-службе.

Юченков родился в Смоленске в 1947 году в артистической семье. Окончил актерский факультет ГИТИСа. Работал в Ульяновском и Таллинском драмтеатрах. Сыграл на сцене порядка ста ролей.

Плюс на счету - сериалы, фильмы и телеспектакли: "Прощаться не будем", "Частный детектив Татьяна Иванова", "Верь мне", "Маскарад".

Также памятен ролью коррумпированного чиновника в клипе группировки "Ленинград" "Кольщик".

Звание Народного артиста получил в 1998 году.

Прощание с Константином Юченковым пройдет 31 декабря в Тверском академическом театре драмы.