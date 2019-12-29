Финомбудсмен помог автовладелице вернуть деньги за ненужное каско

Жительница Челябинска с помощью финансового омбудсмена доказала страховой компании свое право отказаться от купленной страховки каско и получить назад часть уплаченных денег. Это первое подобное дело в портфеле уполномоченного.

С 1 января 2018 года граждане имеют право в течение 14 дней после покупки полиса расторгнуть договор, вернув полную стоимость страховки или ее часть (зависит от того, начал ли договор действовать или еще нет). Это так называемый период охлаждения, который своим указанием ввел Банк России. Отказаться от оформленного полиса можно при условии отсутствия страхового случая.

Жительница Челябинска весной этого года оформила полис каско и заплатила за него 28,2 тысячи рублей, но через несколько дней передумала. Она направила заказным письмом заявление о расторжении договора, попросив страховую компанию вернуть часть уплаченной премии. Страховщик насчитал к возврату 16,8 тысячи рублей. По расчетам автовладелицы, ей полагалось 27,3 тысячи.

При рассмотрении дела финансовым уполномоченным страховая компания сообщила, что получила заявление на отказ от полиса позже той даты, которую назвала клиентка. Это и повлияло на сумму возврата. Омбудсмен же подтвердил, что при расторжении договора страхования важен день отправки заявления. "Автовладелица подтвердила дату отправки почтовыми документами", - пояснил "РГ" главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин.

Финомбудсмен удовлетворил требования заявительницы, и со страховой компании взыскали оставшуюся часть премии. Решение, связанное с действием "периода охлаждения", пока единственное из 28 334 решений, принятых омбудсменом.

Отказаться от оформленного полиса можно при условии отсутствия страхового случая

Институт уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг начал работать в России 1 июня 2019 года. Сначала омбудсмен рассматривал споры, связанные исключительно с моторными видами страхования. С 28 ноября его полномочия расширились. К нему стали обращаться недовольные выплатами владельцы любых страховых полисов, за исключением ОМС. С 1 января 2020 года обязанность работать с финансовым уполномоченным появится у микрофинансовых организаций.

Подача обращений и их рассмотрение омбудсменом для граждан бесплатны. Для подготовки документов не требуется никаких специальных знаний. Заявление, если оно направляется по почте, можно написать в произвольной форме. Для подачи электронного обращения на сайте омбудсмена есть специальный шаблон. В службе финуполномоченного рекомендуют гражданам не обращаться к посредникам, обещающим помощь в оформлении документов и берущим плату за свои услуги.

Финуполномоченный рассматривает спор гораздо быстрее, чем в суде, - на это ему отводится 15 дней. Для проведения экспертизы срок может быть увеличен, но не более чем на 10 рабочих дней.

Решение уполномоченного обязательно для исполнения страховой компанией. Если гражданин не согласен, он может обратиться в суд.