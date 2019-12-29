Судя по топоту ножек, до дверей Ваня бежал вприпрыжку. Мама предупредила его, что гости будут не простые - с тортиком и подарками! Еще до визита мы обсудили с родителями, что подарить малышу, и остановились на развивающих интерактивных игрушках. Подыскали копию слетавшего на МКС магнитогорского робота Федора, готового исполнять голосовые команды своего маленького командира, и умного совенка, который на манер кота из Лукоморья "идет налево песнь заводит, направо - сказку говорит".

Если честно, рассчитывали произвести впечатление роботом, однако к громкому металлическому голосу "космического помощника" юный командир отнесся очень настороженно и даже поначалу прижался к маме. Зато ярко-рыжую "совунью", кажется, полюбил с первого взгляда и сразу взял в ручки, пытаясь разобраться, какие сюрпризы она для него приготовила.

Принимаем решение, что интерактивного робота малыш освоит вместе со старшим братом, когда тот вернется домой из детского сада. Тем более что, по словам мамы, мальчишки больше не конфликтуют из-за игрушек. После того как Ваня окреп и начал давать отпор четырехлетнему Димке, между братьями образовался "устойчивый паритет". И теперь они - не разлей вода.

Несколько дней назад Ванечка прошел четвертый курс реабилитации в Челябинске и врачи его похвалили - двигательные функции пострадавшей ножки полностью восстановились, а развившаяся из-за перелома и обморожения невропатия большеберцового и малоберцового нервов пошла на убыль. Ради этого, собственно, и проводится реабилитация, во время которой малыш прошел комплекс развивающих процедур: стимулирующую развитие мышц механотерапию, массаж, ЛФК и многое другое.

На слова: "Мужчина, да вы уже совсем большой!" Ваня несмело, но с какой-то хитринкой улыбается и снова спешит к игрушкам

Конечно, для полного выздоровления требуется время и терпение. Пока Ванечка щеголяет по квартире в специальных ортопедических сандаликах. Однако давно передвигается без посторонней помощи. По решению врачей дальнейшее обследование и восстановительные процедуры он будет проходить по месту жительства.

- На новом месте давно обжились, - рассказывает Ольга Фокина. - Квартира теплая, по метражу даже чуть больше, чем у нас была на прежнем месте. Все выплаты по утерянному имуществу и вреду здоровью получили и больше мэрию не беспокоим. О пережитом стараемся не вспоминать, главное, что снова все вместе! Сходим на панихиду по погибшим 31 декабря. У нас ведь две соседки по "карману" погибли. С другими пострадавшими после расселения связи нет. Да мы особенно и не знали никого. Надо жить дальше!

Новый год семья Фокиных решила встречать дома, узким кругом. Первого и второго января сходят поздравить родителей. А дальше? Наверное, отдохнут на озере Банном или в Абзаково (ближайшие к Магнитогорску горнолыжные курорты. - Ред.). Других планов пока не строили. Да и надо ли?

Есть, правда, одно упущение, которое родители намерены исправить: Ванечка еще ни разу не побывал на настоящей новогодней елке. Недавно водили на праздник старшего Димку, но малыш в это время спал и его пришлось оставить дома. А сон у крестника российского МЧС по-настоящему богатырский. Каждый день отдыхает с 13 до 16. И дело не в каком-то строгом режиме, а, видимо, просто привык к больничному распорядку.

Из предпочтений - сказки и большой красный автокран. Вот и гадай, кем станет: писателем, строителем или спасателем, как того хотели обнаружившие малыша сотрудники московского центра спасательных операций особого риска "Лидер". А пока, как все дети, Ванечка хвостиком бегает за мамой и старается во всем ей помогать, доставая из кухонного шкафа всю, какая попадется под руку, посуду. Особенно внимательно следит за процессом разрезания торта.

- Еще какой сладкоежка, - соглашается с нами Ольга. - Знает, где прячем конфеты, подходит, показывает на шкаф пальцем и требовательно так: "Дай-дай"! А еще: "Вкусна-а-я".

Говорит пока немного: "мама-папа", "да", "Ди" - это про брата, "нельзя". А еще, как выяснилось, "пока". Когда гости начинают собираться, Ванечка бежит за ними в прихожую, подает вещи и машет ручкой и скороговоркой прощается. Но слова - дело наживное. Главное здоровье, восстановленное волшебниками-врачами. И глаза - смышленые и очень серьезные. За все время общения корреспондентам "РГ" удалось только один раз развеселить малыша. На слова: "Мужчина, да вы уже совсем большой!" Ванюшка несмело, но с какой-то хитринкой улыбается и снова спешит к игрушкам.

Как уже сообщала "РГ", в ночь на 31 декабря отца малыша Евгения Фокина не было дома - работал в ночную смену. Когда вернулся домой, вместо квартиры остались руины. Ольга со старшим сыном Димой спаслись. А кроватку с Ванечкой, по всей видимости, выбросило на улицу ударной волной.Спасатели нашли малыша на второй день поисков, когда уже мало кто ждал хороших новостей. Он оказался под обломками перекрытий, каким-то чудом не задевших детскую кроватку, лежал в одной рубашечке и памперсе. Десятимесячный малыш получил закрытую черепно-мозговую травму, переломы и сильное обморожение. Он сразу после осмотра был направлен спецбортом в московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Родители благодарны всем, но прежде всего тем, кто самоотверженно боролся за жизнь сына и сумел поставить его на ноги. На вопрос, что передать читателям "Российской газеты", Оля на минуту задумывается, а потом очень медленно произносит: "Поздравьте всех с Новым годом! Пожелайте от нас счастья, здоровья, семейного благополучия, чтобы все новогодние мечты сбылись и чтобы люди верили в чудеса, как поверили мы. И чтобы не было больше никогда никаких происшествий!"