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29.12.2019 18:45
Рубрика: Российский автопром

УАЗ вспомнил о необычном микроавтобусе "Сула"

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба УАЗа. Фото: Пресс-служба УАЗа.
Фото: Пресс-служба УАЗа.

Ульяновский автомобильный завод в своих соцсетях вспомнил об одной из наиболее интересных вариантов модернизации "Буханки".

Фото: rst.ua
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Модели семейства "Сула" базировались на шасси УАЗ-3303 и выпускались на Украине на Лубенском заводе "Агрореммаш". При этом основной акцент был сделан на машинах скорой помощи и реанимобилях.

Помимо медицинской техники, в модельную линейку входили экзотичный пятиместный пикап грузоподъемностью 500 кг, 11-местный микроавтобус и даже седельный тягач.

Фото: Пресс-служба УАЗа.

Ранее, напомним, УАЗ рассказывал об аварийно-спасательном автомобиле с индексом 236382, который был построен силами ООО "УАЗ-Спецавтомобили". Главные особенности этого авто - 1000-литровый резервуар для воды и тяговитый дизель.

Фото: www.vk.com/rusautomobile
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Накануне "РГ" сообщала, что Ульяновский автозавод ушел в корпоративный отпуск. Возобновить выпуск автомобилей планировалось в середине января. Однако ульяновцы решили продлить новогодние каникулы до 10 февраля.

По итогам одиннадцати месяцев 2019 года Ульяновский автозавод реализовал в России 33 987 автомобилей, что на 5% ниже показателя годичной давности.

Фото: Пресс-служба УАЗа.
#УАЗ