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22.12.2019 09:30
Рубрика: Российский автопром

УАЗ для пожарных. 1000-литровый резервуар для воды, тяговитый дизель

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба УАЗа. Фото: Пресс-служба УАЗа.
Фото: Пресс-служба УАЗа.

Ульяновский автомобильный завод вспомнил об очередной уникальной машине.

Фото: Пресс-служба Lexus.
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На этот раз речь шла об аварийно-спасательном автомобиле с индексом 236382, который был построен силами ООО "УАЗ-Спецавтомобили".

В основу модели легла основательно переработанная платформа "Пикапа "с удлиненной базой и третьим мостом. Модернизация позволила увеличить грузоподъемность до 1300 кг, а надстройка кузова вместила пожарное оборудование и 1000-литровый резервуар для воды.

Фото: Пресс-служба УАЗа.

Под капотом у авто был тяговитый наддувный дизель ЗМЗ-51432 объемом 2,2 литра с отдачей в 110 л.с. Передний и средний мосты "Спайсер" были ведущими, а задний - обычный подвесной.

К сожалению, как это часто бывает, проект не получил развития, эта машина осталась в единственном экземпляре.

Фото: Пресс-служба Opel.
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Ранее, напомним, "РГ" сообщала о том, что УАЗ продолжает работы над новым "Патриотом", который называют "Русским Прадо". В базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности появились патенты на консоль панели приборов и коммутационный блок задних пассажиров.

Также стала известна примерна стоимость новинки. Сейчас УАЗ "Патриот" стоит от 819 900 до 1 128 000 рублей. С учетом прибавки 5-8% минимальная цена внедорожника может составить 860-885 тысяч рублей, максимальная - 1,18-1,22 млн рублей.

В следующем году автоматическую коробку передач получит и УАЗ "Пикап".

Фото: Пресс-служба УАЗа.
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