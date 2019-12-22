УАЗ для пожарных. 1000-литровый резервуар для воды, тяговитый дизель

Ульяновский автомобильный завод вспомнил об очередной уникальной машине.

На этот раз речь шла об аварийно-спасательном автомобиле с индексом 236382, который был построен силами ООО "УАЗ-Спецавтомобили".

В основу модели легла основательно переработанная платформа "Пикапа "с удлиненной базой и третьим мостом. Модернизация позволила увеличить грузоподъемность до 1300 кг, а надстройка кузова вместила пожарное оборудование и 1000-литровый резервуар для воды.

Фото: Пресс-служба УАЗа.

Под капотом у авто был тяговитый наддувный дизель ЗМЗ-51432 объемом 2,2 литра с отдачей в 110 л.с. Передний и средний мосты "Спайсер" были ведущими, а задний - обычный подвесной.

К сожалению, как это часто бывает, проект не получил развития, эта машина осталась в единственном экземпляре.

Ранее, напомним, "РГ" сообщала о том, что УАЗ продолжает работы над новым "Патриотом", который называют "Русским Прадо". В базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности появились патенты на консоль панели приборов и коммутационный блок задних пассажиров.

Также стала известна примерна стоимость новинки. Сейчас УАЗ "Патриот" стоит от 819 900 до 1 128 000 рублей. С учетом прибавки 5-8% минимальная цена внедорожника может составить 860-885 тысяч рублей, максимальная - 1,18-1,22 млн рублей.

В следующем году автоматическую коробку передач получит и УАЗ "Пикап".