УАЗ назвал примерную стоимость "Русского Прадо"

Новый УАЗ "Патриот", который в СМИ часто называют "Русским Прадо", будет на 5-8 процентов дороже актуального поколения внедорожника. Это следует из интервью гендиректора Ульяновского автомобильного завода Адиля Ширинова порталу 73online.ru.

- Наценка будет адекватной, мы понимаем конкурентную среду, в которой мы находимся, - ответил Ширинов на вопрос о том, какова будет стоимость нового автомобиля. - Если мы будем уходить выше ниши, в которой находимся, то окажемся вне игры. Думаю, концентрация наценки в пределах 5-8%.

Сейчас УАЗ "Патриот" стоит от 819 900 до 1 128 000 рублей. С учетом обозначенной прибавки минимальная цена новинки может составить 860-885 тысяч рублей, максимальная - 1,18-1,22 млн рублей.

Отметим, что в апреле 2019 года, когда председатель Совета директоров ПАО "Соллерс" Вадим Швецов впервые сообщил о планах по созданию "Русского Прадо", он указал, что автомобиль будет находиться в одной ценовой нише с "китайскими джипами". Речь шла о сумме примерно 1,5 млн рублей.

Отметим, что разработка нового "Патриота", по предварительным расчетам, обойдется УАЗу в 7 млрд рублей. В основу конструкции машины ляжет новая, гораздо более прочная рама. Ее особенностью станут более широкие лонжероны и наличие деформируемого модуля спереди. Также автомобиль получит новые подвески - независимую пружинную спереди и зависимую пружинную сзади. Оснащаться машина будет турбированным мотором собственной разработки. Ранее "РГ" публиковала патентные изображения элементов интерьера и светодиодной оптики для новой модели.

Впрочем, в интервью Адиль Ширинов не раскрыл технические подробности о машине, заметив лишь, что "новый продукт […] должен включить в себя независимую подвеску, шестиступенчатую коробку передач, новый двигатель".

"Патриот" называют "Русским Прадо", но я бы называл его просто настоящий внедорожник!" - подчеркнул Адиль Ширинов.