Уникальный ВАЗ-2109 выставили на продажу на Украине

Эксклюзивная "девятка" обнаружилась на украинском сайте объявлений о продажах автомобилей RST. В Старобельске Луганской области предлагают купить ВАЗ-2109, особенностью которого стала уникальная передняя панель. Она сделана из лакированного дерева.

Судя по фотографии, неизвестный мастер с любовью выточил торпедо со всеми изгибами и дефлекторами воздуховодов. Для приборного щитка собран специальный короб. Перчаточный ящик получился выдвижным, из-за чего панель напоминает старое "бюро". Даже руль в этом автомобиле - из дерева, а вот ручку переключения передач почему-то оставили пластиковой.

Машина оснащена двигателем объемом 1,3 литра, но может работать на газообразном топливе. Пробег, если учитывать год выпуска - 1990-й, - весьма скромный, всего 5555 километров. Владелец просит за такой хэтчбек 30 800 гривен, что эквивалентно сумме в 81 тысячу рублей. Учитывая, что в том же Старобельске недавно ушла с рук "девятка" за 42,7 тысячи гривен с куда большим пробегом и без какого-либо эксклюзива в интерьере, долго этот экземпляр продавать не придется. Если, конечно, все указанное в объявлении правда.

Напомним, недавно в Киеве был обнаружен "Москвич-407" с пробегом 63 тысячи километров в заводской краске. Сколько времени "Москвич" простоял в гараже, остается секретом.