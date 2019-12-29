Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
29.12.2019 10:00
Рубрика: Легковые авто

Уникальный ВАЗ-2109 выставили на продажу на Украине

Текст: Андрей Полухин
Фото: rst.ua Фото: rst.ua
Фото: rst.ua

Эксклюзивная "девятка" обнаружилась на украинском сайте объявлений о продажах автомобилей RST. В Старобельске Луганской области предлагают купить ВАЗ-2109, особенностью которого стала уникальная передняя панель. Она сделана из лакированного дерева.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: водитель-растяпа одним движением превратил гараж в автомойку

Судя по фотографии, неизвестный мастер с любовью выточил торпедо со всеми изгибами и дефлекторами воздуховодов. Для приборного щитка собран специальный короб. Перчаточный ящик получился выдвижным, из-за чего панель напоминает старое "бюро". Даже руль в этом автомобиле - из дерева, а вот ручку переключения передач почему-то оставили пластиковой.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: машина сбежала от водителя, пока он наполнял канистру на АЗС

Машина оснащена двигателем объемом 1,3 литра, но может работать на газообразном топливе. Пробег, если учитывать год выпуска - 1990-й, - весьма скромный, всего 5555 километров. Владелец просит за такой хэтчбек 30 800 гривен, что эквивалентно сумме в 81 тысячу рублей. Учитывая, что в том же Старобельске недавно ушла с рук "девятка" за 42,7 тысячи гривен с куда большим пробегом и без какого-либо эксклюзива в интерьере, долго этот экземпляр продавать не придется. Если, конечно, все указанное в объявлении правда.

Напомним, недавно в Киеве был обнаружен "Москвич-407" с пробегом 63 тысячи километров в заводской краске. Сколько времени "Москвич" простоял в гараже, остается секретом.

Русский Tesla Cybertruck выставили на продажу за 666 666 рублей