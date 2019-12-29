После окончания той войны сменились поколения японцев и сегодня уже мало кто ощущает вину за военные преступления былой империи - верной союзницы гитлеровской Германии. Да и много ли люди знают о злодеяниях и дьявольских планах, открывшихся в ходе военного трибунала в Хабаровске? А надо бы помнить...

Принято считать, что Вторая мировая война унесла примерно 50 млн жизней. Но мало кто знает, что мир стоял в 1945 г. на пороге апокалипсиса. Его готовила милитаристская Япония с помощью химического и бактериологического оружия. На территории оккупированной Маньчжурии был создан научно-исследовательский комплекс, способный вырабатывать миллиарды микробов, которые должны были привести к гибели миллионов людей.

Мир был избавлен от ужасов беспощадной войны лишь благодаря тому, что в августе 1945 года СССР вступил в войну прежде, чем Квантунская армия пустила в ход это чудовищное оружие. Бывший командующий Квантунской армией Ямада Отодзо, благодаря собранным неопровержимым доказательствам, вынужден был признать на процессе: "Только вступление Советского Союза в войну против Японии и стремительное продвижение Красной Армии лишило нас возможности применять бактериологическое оружие против Советского Союза и других стран".

На вопрос: "В чем конкретно вы признаете себя виновным?" Ямада ответил: "Я признаю себя виновным в том, что я осуществлял непосредственное руководство подготовкой бактериологической войны против СССР, Китая, Монгольской Народной Республики, Англии, США и других стран. Я также должен признать, что в основном эта подготовка была направлена против Советского Союза. Именно этим и объясняется, что бактериологические отряды N731 и N100 и их филиалы были расположены поблизости от границы с Советским Союзом".

Ранним утром 19 августа 1945 года в Харбин первыми ворвались десантники 9-й воздушной армии 1-го Дальневосточного фронта. Вскоре на помощь подоспели моряки Амурской военной флотилии. Персонал японского отряда N 731, расположенного близ Харбина у станции Пинфань, был в панике, в воздухе царил смрад от печей крематория, наспех сжигались улики.

Эксперименты велись на живых людях. Отряды занимались производством бактерий, способных вызвать эпидемии чумы, холеры, сибирской язвы

В отряде N 731 числились 2600 человек. Значительную часть отряда составляли сотрудники научно-исследовательских учреждений и ведущие ученые медицинских факультетов высших учебных заведений Японии. В "научном институте истребления" работала интеллектуальная элита страны восходящего солнца.

Эксперименты велись на живых людях. Отряды занимались производством бактерий, способных вызвать эпидемии чумы, холеры, сибирской язвы. Жертвы не имели ни имен, ни фамилий, преступники-экспериментаторы называли их "бревнами". Число жертв только в отряде N 731 ежегодно было не менее 600 человек. С 1940 года по день капитуляции японской армии истреблено не менее 3 тыс. душ.

Суд состоялся через год после Токийского процесса, осудившего верхушку японских военных преступников. Но тысячи головорезов в военной амуниции ушли от возмездия.

Судья Роулинг из Нидерландов - последний из живых членов Токийского трибунала - написал позднее: "Как одному из судей Международного военного трибунала, мне очень горько узнать, что в соответствии с приказами из Вашингтона самые отъявленные японские военные преступники держались под секретом и были скрыты от судебного преследования правительством США".

Поэтому Советское правительство приняло решение провести процесс над группой японских преступников, обвинявшихся в создании и применении бактериологического оружия. Он состоялся в декабре 1949 г. в Хабаровске. Согласно плану наступательных операций против СССР "Кантокуэн", именно Хабаровск должен был первым подвергнуться бактериологической атаке. Затем значились Благовещенск, Чита, Уссурийск.

Военный трибунал приговорил 12 обвиняемых к различным срокам заключения в исправительно-трудовом лагере - от 25 до 2 лет. Смертная казнь в те годы в СССР была отменена. Но полностью отбыли наказание лишь осужденные на два-три года. Те, кто получил длительные сроки, были освобождены в 1956 году. Тогда шла большая политическая игра вокруг мирного договора и принадлежности Курильских островов, и советское руководство решило продемонстрировать японцам добрую волю. Правда, договор так и не был подписан тогда и не подписан до сих пор.