Брагин назвал причины поражения от американцев на молодежном ЧМ

Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин после поражения от команды США (1:3) заявил, что победный матч против канадцев забрал очень много сил.

"Вчерашний матч с Канадой забрал много сил. В матче с канадцами такой был заряд, что сами все видели, сегодня немножко не хватило эмоционального заряда. Ожидали, что будет очень тяжело. Игра шла до гола, к сожалению, его забили США. Не считаю, что США превзошли в тактике - они уделили большое внимание обороне, решили не давать нам шанса в контратаках", - сказал он после матча

По словам наставника россиян, американцы в этом матче сыграли в нетипичный для себя хоккей. "Обычно у них больше акцент на атаку. Но они же изучают соперника, поэтому выбрали такую тактику, чтобы обезопасить ворота", - считает тренер.

Валерий Брагин также рассказал о том, почему команде так ни разу не удалось реализовать большинство. "Над большинством работаем, в завершении, в последнем пасе и броске есть проблемы, где-то хладнокровия не хватает", - сказал он.

Напомним, 31 декабря россиянам предстоит заключительный матч группового турнира против сборной Германии. Валерий Брагин поделился мнением о сопернике. "О сборной Германии еще до чемпионата была информация, что это хорошая и перспективная команда. Здесь каждая игра решающая", - считает он.