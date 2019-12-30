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30.12.2019 06:48
Рубрика: Спорт

Брагин назвал причины поражения от американцев на молодежном ЧМ

Текст: Максим Домчев
Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин. Фото: Денис Тырин/ТАСС Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин. Фото: Денис Тырин/ТАСС
Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин. Фото: Денис Тырин/ТАСС

Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин после поражения от команды США (1:3) заявил, что победный матч против канадцев забрал очень много сил.

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"Вчерашний матч с Канадой забрал много сил. В матче с канадцами такой был заряд, что сами все видели, сегодня немножко не хватило эмоционального заряда. Ожидали, что будет очень тяжело. Игра шла до гола, к сожалению, его забили США. Не считаю, что США превзошли в тактике - они уделили большое внимание обороне, решили не давать нам шанса в контратаках", - сказал он после матча

По словам наставника россиян, американцы в этом матче сыграли в нетипичный для себя хоккей. "Обычно у них больше акцент на атаку. Но они же изучают соперника, поэтому выбрали такую тактику, чтобы обезопасить ворота", - считает тренер.

Валерий Брагин также рассказал о том, почему команде так ни разу не удалось реализовать большинство. "Над большинством работаем, в завершении, в последнем пасе и броске есть проблемы, где-то хладнокровия не хватает", - сказал он.

Напомним, 31 декабря россиянам предстоит заключительный матч группового турнира против сборной Германии. Валерий Брагин поделился мнением о сопернике. "О сборной Германии еще до чемпионата была информация, что это хорошая и перспективная команда. Здесь каждая игра решающая", - считает он.

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