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30.12.2019 11:58
Рубрика: Спорт

Евгения Медведева показала новые коньки

Текст: Максим Домчев

Серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева, вынужденная досрочно завершить сезон, показала своим болельщикам новые коньки.

Фото: jmedvedevaj/instagram.com

На недавнем чемпионате России в Красноярске именно из-за проблем с коньками Медведева была вынуждена отказаться от продолжения борьбы. На одной из тренировок у спортсменки оказался поврежден ботинок, и выступать в нем в произвольной программе было опасно.

В итоге Медведева не смогла пробиться в состав на чемпионат Европы, также она пропустит и мировое первенство. Фигуристка в Красноярске приняла участие в показательной программе, но вынуждена была исключить все сложные элементы из-за риска получить травму.

В сториз своего Instagram Медведева выложила видео, на котором видные новенькие коньки. "Новые, новые", - оставила она надпись.

Уже 30-го декабря фигуристка примет участие в ледовом шоу "Волшебник из страны Оз", которое поставил Илья Овербух. Выступления продлятся до 7 января.

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