Госсекретарь США посетит с рабочим визитом Минск 4 января

Весь спектр вопросов двусторонних отношений и тематика региональной безопасности войдут в повестку предстоящего 4 января 2020 года рабочего визита государственного секретаря США Майкла Помпео в Беларусь. Об этом проинформировал 30 декабря БЕЛТА официальный представитель внешнеполитического ведомства РБ Анатолий Глаз.

"Да, мы ведем подготовку такого мероприятия в контакте с американской стороной. Рабочий визит государственного секретаря США Майкла Помпео в Беларусь планируется 4 января 2020 года", - подтвердил дипломат.

В МИД уточнили, что программой визита предусмотрены переговоры Майкла Помпео на высшем уровне, встреча с министром иностранных дел Владимиром Макеем и ряд других мероприятий. "Ожидается, что будет обсужден весь спектр вопросов белорусско-американских отношений и тематика региональной безопасности", - добавил пресс-секретарь.