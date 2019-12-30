В мире
30.12.2019 16:02
Текст: Юрий Сизов

Госсекретарь США посетит с рабочим визитом Минск 4 января

Фото: Александр Щербак / ТАСС Фото: Александр Щербак / ТАСС
Александр Щербак / ТАСС

Весь спектр вопросов двусторонних отношений и тематика региональной безопасности войдут в повестку предстоящего 4 января 2020 года рабочего визита государственного секретаря США Майкла Помпео в Беларусь. Об этом проинформировал 30 декабря БЕЛТА официальный представитель внешнеполитического ведомства РБ Анатолий Глаз.

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
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"Да, мы ведем подготовку такого мероприятия в контакте с американской стороной. Рабочий визит государственного секретаря США Майкла Помпео в Беларусь планируется 4 января 2020 года", - подтвердил дипломат.

В МИД уточнили, что программой визита предусмотрены переговоры Майкла Помпео на высшем уровне, встреча с министром иностранных дел Владимиром Макеем и ряд других мероприятий. "Ожидается, что будет обсужден весь спектр вопросов белорусско-американских отношений и тематика региональной безопасности", - добавил пресс-секретарь.

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