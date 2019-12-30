Несколько полицейских получили травмы во время протестов в Черногории

Несколько полицейских пострадали в воскресенье вечером в ходе столкновений с демонстрантами в Черногории.

В ночь на пятницу парламент страны утвердил закон "О свободе вероисповедания". В субботу документ подписал президент Мило Джуканович, решивший добиваться автокефалии для "черногорской церкви" по примеру Украины.

Планы властей в штыки встретили десятки тысяч верующих и лидеры оппозиционных партий. Акции протеста прошли по всей стране. Особенно сложной ситуация была в пригороде Подгорицы (столица). Там протестующие повалили сосну на трассу, а затем закидали камнями прибывших полицейских. Одного из них с травмой головы доставили в больницу, сообщает РИА Новости.

"Стражам порядка удалось прорвать блокаду на трассе к аэропорту, движение восстановлено. Ранения получили четыре сотрудника", - заявили в полиции. Сербская православная церковь призвала верующих к ненасильственному, но постоянному выражению несогласия с законом о церквях.