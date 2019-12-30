Омбудсмен ДНР: Все пленные на Украине подвергались пыткам

Все, кто был передан Киевом Донецкой народной республике 29 декабря, подвергались пыткам в украинских тюрьмах. Об этом заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

Как передает Донецкое агентство новостей, она опросила всех, кто накануне вернулся в ДНР. "И не было ни одного человека, который не сказал, что к нему применялись методы незаконного дознания. То есть люди подтвердили, что в отношении них применялись пытки", - отметила Морозова.

Напомним, 29 декабря под Горловкой прошла масштабная процедура обмена удерживаемыми лицами между ДНР и ЛНР с одной стороны, и Киевом - с другой. По предварительной информации, в республики Донбасса были возвращены 124 человека, украинская сторона заявила о передаче ей 76 человек. Подобных масштабных операций не проводилось вот уже два года.