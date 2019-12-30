"Партия войны" недовольна Зеленским

Тон задал сам Порошенко, объявивший в своем Facebook, что обмен лиц, "причастных к преступлениям" против участников государственного переворота, который экс-президент продолжает называть "революцией достоинства", якобы оборвет "последние ниточки к непосредственным заказчикам преступлений". В форменную истерику скатилась, комментируя обмен, и бывшая представительница Киева в трехсторонней контактной группе, а ныне депутат Верховной Рады Ирина Геращенко: уехавших в Донецк и Луганск украинцев она назвала "шлаком и швалью", а в самом факте обмена усмотрела "зраду с далеко идущими последствиями".

Очевидно, что по-прежнему задающие тон в украинском информационном пространстве "победители майдана", продолжают разжигать ненависть между украинцами, деля их на врагов и остальных, тех, кому некритично положено верить всему, что продолжает изливаться с экранов украинских телевизоров. Там все та же ложь о России и Донбассе, возвеличивание неонацистов - из прошлого века, и нынешних, продолжение дегуманизации жителей республик и россиян. Смена власти на Украине не привела к смене риторики и пересмотру новейшей истории страны, которую принято отсчитывать с начала расстрелов "на майдане". Казалось бы, уже достаточно свидетельств о том, кто первый начал стрелять, и кто были первыми жертвами - именно правоохранители, известны имена и тех, кто подвозил неонацистам из запрещенного в России "Правого сектора" оружие. Они, лидеры "майдана" - Андрей Парубий, Юрий Луценко, Сергей Пашинский - не только со сцены обещали привезти оружие боевикам, еще за неделю до начала кровавых событий, но и были лично замечены и сфотографированы со снайперскими винтовками. Однако следствие "по делам майдана", разваленное еще до прихода Зеленского к власти, не только не задало им вопросы, в отличие, например от иностранных журналистов, но и продолжает настаивать - несмотря на отсутствие каких-либо доказательств - на виновности "Беркута".

Поэтому мало кто из комментаторов в украинских СМИ решился спросить бывших властителей, что мешало следственным органам за пять лет доказать участие "Беркута" в расстреле так называемой "небесной сотни". Не спросили, потому что ответ очевиден - доказательств таких нет, а те, кто действительно виновен в массовой гибели протестующих - фигуры до поры до времени неприкосновенные. Понятен в этой связи плохо скрываемый страх Порошенко и компании из-за того, что могут рассказать о "священном майдане", его лидерах и "героях", освобожденные правоохранители.

Впрочем, бояться им при президенте Зеленском нечего, поскольку его невнятный ответ на критику традиционно разочаровал его избирателей. Во-первых, сам президент высказался в том духе, что Украина отдала республикам плохих украинцев, а получила хороших - иными словами, роль примирителя ему пока не дается, он боится нужных слов. Во-вторых, обмен бойцов "Беркута", арестованных по "делу 2 мая" одесситов, обвиняемых в терроризме жителей Мариуполя, выгодно Зеленскому с политической точки зрения. Ведь полноценное расследование всех злодеяний, совершенных в 2014 году, неизбежно выведет следователей не только на некоторых его спонсоров, а также действующих политиков, поспешивших объявить себя членами "команды Зеленского", но и на главу МВД Авакова, зависимость президента от которого сегодня можно назвать критической.

Официальному Киеву сегодня, вне зависимости от того, кто находится во главе государства, выгодно продолжать политику предшественников, охранять миф "майдана" от ревизии, делить украинцев на плохих и хороших. Отход от этого полюса, неизбежно приведет к кризису всей устоявшейся политической системы, пересмотру основ государственности, и последствиях на международной арене. Ведь освобожденные "плохие украинцы" уже рассказывают о зверских пытках в застенках СБУ - организации, продолжающей при Зеленском преступные традиции бессудных расправ и покровительства неонацистам, о тайных тюрьмах этой спецслужбы, о задержаниях "сепаратистов" для улучшения отчетности, насилии, грабежах, похищениях и вымогательствах, практикуемых и сегодня".