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Рубрика: Власть

Пушков напомнил Польше о ее стремлении к союзничеству с Гитлером

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, назвавшего пакт Молотова-Риббентропа "военным союзом". По мнению польского политика, это соглашение не было пактом о ненападении, а ответственность за начало Второй мировой войны несут как фашистская Германия, так и СССР.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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Российский сенатор напомнил в своем Twitter, что Польша первой в Европе заключила пакт о ненападении с Германией, "откусила кусок" Чехословакии после сговора в Мюнхене, набивалась в союзники к Гитлеру. Но Гитлер не предполагал Польши на карте Европы. По мнению Пушкова, сейчас Варшава должна предъявлять претензии лишь своей довоенной элите.

Ранее президент России Владимир Путин привел данные из исторических документов, свидетельствовавших, по его оценке, о сговоре некоторых стран, в том числе Польши, с Гитлером перед второй мировой войной. В частности, речь идет об обсуждении Гитлером и официальными представителями Польши "еврейского вопроса".

По мнению председателя Госдумы Вячеслава Володина, власти Польши должны принести извинения за фактический сговор с фашистской Германией. "Все это время они пытались замолчать это, при этом перекладывая вину на других", - отметил Володин.

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