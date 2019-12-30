Обвиняемый по делу о неуставных отношениях в части Забайкалья признал вину

Один из военнослужащих забайкальской части, где 25 октября солдат-срочник расстрелял сослуживцев, признал свою вину по уголовному делу об неуставных отношениях. "Он изначально признал вину и попросил суд об особом порядке рассмотрения дела. Утверждено обвинительное заключение, дело направлено в суд", - рассказал агентству ТАСС адвокат Равиль Тугушев.

Напомним, Рамиль Шамсутдинов, находясь в карауле, открыл стрельбу из табельного оружия по военнослужащим своей части, в результате два офицера и шестеро солдат погибли, еще двое были тяжело ранены.

Шамсутдинов сдался и был задержан. Суд 16 декабря на четыре месяца продлил ему арест. "Впереди предстоит много следственных действий, в том числе и проведение экспертиз", - сообщил защитник юноши Равиль Тугушев.

Между тем через день, 17 декабря, стало известно, что возбуждено еще одно уголовное дело - на сей раз по факту неуставных отношений в забайкальской части. Потерпевшими по нему проходят Шамсутдинов и еще несколько призывников.

Руслан Нагиев, еще один адвокат стрелка, отметил, что по эпизоду вымогательства у его подзащитного зарплатной карты и кражи с нее денег проводится доследственная проверка.

Кстати

Военная прокуратура и представители Минобороны массово проверят воинские части. В поле зрения профильных ведомств попадут 40 соединений. Это связано с расследованием обстоятельств расстрела военнослужащих в Забайкальском крае.