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24.12.2019 13:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

После стрельбы в Забайкалье проверят 40 воинских частей

Текст: Екатерина Призова
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Военная прокуратура и представители Минобороны массово проверят воинские части. В поле зрения профильных ведомств попадут 40 соединений. Это связано с расследованием обстоятельств расстрела военнослужащих в Забайкальском крае.

"При расследовании данного преступления… организованы совместные проверочные мероприятия ", - цитирует РИА Новости выступление в ведомственной программе "Эфир" официального представителя Генпрокуратуры Александра Куренного.

Фото: iStock
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По словам пресс-атташе, до окончания расследования уголовного дела делать окончательные выводы о причинах, которые подтолкнули Рамиля Шамсутдинова к совершению преступления, преждевременного. То же касается и условий, которые способствовали случившемуся.

Напомним, 25 октября военнослужащий части ЗАТО Горный во время караула открыл огонь из табельного оружия по сослуживцам. Сначала он застрелил двух офицеров. После приказал солдатам лечь на пол и расстрелял их. Были убиты восемь человек, в том числе - пятеро срочников и один контрактник. Еще двое получили ранения.

Шамсутдинов сдался и был задержан. Суд 16 декабря на четыре месяца продлил ему арест. "Впереди предстоит много следственных действий, в том числе и проведение экспертиз", - сообщил адвокат юноши Равиль Тугушев.

Состояние раненого Евгения Графова - сослуживца и земляка обвиняемого - остается тяжелым: пациента ввели в кому, он остается под наблюдением столичных врачей.

Между тем

Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Шамсутдинова, он до конца года будет этапирован в Москву для проведения психиатрической экспертизы.

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