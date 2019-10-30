Выжившего после перестрелки в Забайкалье солдата ввели в кому

Призванный из Тюменской области солдат-срочник, серьезно пострадавший в результате стрельбы в военной части в Забайкалье, введен в искусственную кому. Это необходимая процедура перед операцией, которая предстоит молодому человеку.

Напомним, на прошлой неделе военнослужащий Рамиль Шамсутдинов открыл огонь из табельного оружия по сослуживцам в части ЗАТО Горный. Убиты восемь человек, в том числе пятеро солдат срочной службы и один контрактник. Еще двое получили ранения, среди них и тюменец Евгений Графов. Сейчас он находится в столичной больнице.

"Женя получил ранение в голову, сейчас находится в тяжелом состоянии. Доставлен в больницу Бурденко в Москву, туда же вылетела сестра. Уже перенес две операции, впереди как минимум еще одна, поэтому введен в состояние искусственной комы", - рассказала ТАСС глава Сорочкинского сельского поселения Валентина Пацина.

В понедельник раненый пришел в себя, но накануне стало известно, что его состояние ухудшилось.

Семье пострадавшего юноши пообещали материальную помощь.

Устроивший стрельбу военный был задержан. Читинский гарнизонный военный суд арестовал его на два месяца.