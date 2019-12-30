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30.12.2019 11:41
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Тигрица из Лазо впервые стала мамой

Текст: Татьяна Воробьева
Амурская тигрица из приморского Лазо порадовала накануне Нового года всех любителей этих больших грациозных кошек: судя по мониторингу места ее обитания, она стала мамой как минимум двух тигрят. Отцом котят, возможно, является тигр Борис, выпущенный на волю в 2014 году.

"Подозрения, что тигрица стала матерью, появились после анализа данных с ошейника с GPS-модулем, который на хищницу надели перед выпуском в дикую природу весной 2018 года, - сообщили в Центре "Амурский тигр" в Еврейской автономной области. - Данные трекинга говорят о том, что она долгое время находится на одном месте, редко и ненадолго отлучаясь".

Крайне осторожно, чтобы не спровоцировать тигрицу на нападение и не подвергать опасности котят, специалисты проверили места, где бывает хищница. Мониторинг подтвердил: у большой кошки появилось первое потомство.

Фото: Новосибирский зоопарк
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"Мы проверили четыре кластера, которые она посещала месяц назад. И на одном из них, к нашей огромной радости, вместе со следами самки были обнаружены следы, как минимум, двух тигрят", - говорит гендиректор Центра Сергей Арамилев.

Ученые предположили, что малышам месяца. Обнаруженные следы, кстати, отличаются размерам, что может говорит о том, что тигрята разнополые, что очень хорошо для популяции.

"Отцом, скорее всего, является тигр Борис, с которым, по нашим данным, хищница несколько раз встречалась", - отметил Арамилев.

Молодая мама и выводок, судя по наблюдениям, в пище не нуждаются: исследователи нашли останки добытых кабанов.

"То, что она стала матерью на третьем году жизни, говорит о раннем созревании тигрицы, и еще раз подтверждает: животные, которые не воспитываются самкой, способны самостоятельно обучаться не только охотничьим навыкам, но и социальному поведению", - считает глава Центра "Амурский тигр".

Кстати

Группировка тигров на территории Еврейской автономной области по оценкам специалистов насчитывает от 13 до 15 особей. Стабильное увеличение численности животных стало возможным благодаря периодическим выпускам реинтродуцированных особей (реинтродукция - это переселение диких животных в места, где они раньше обитали, но откуда по каким-либо причинам исчезли).

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край ДФО Еврейская АО Амурский тигр

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