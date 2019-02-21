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21.02.2019 07:29
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В тайге ЕАО нашли пропавшую осенью тигрицу Филиппу

Текст: Анна Бондаренко

Во время очередной полевой экспедиции сотрудники Центра "Амурский тигр", МРОО "Центр "Тигр" и Службы охотничьего надзора Еврейской автономной области собрали свежие данные о жизни тигров Сайхана и Филиппы, которые были выпущены в ЕАО после реабилитации в Приморье, сообщает пресс-служба Дальневосточного филиала АНО "Центр "Амурский тигр".

Фото: REUTERS
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Хорошие новости касаются тигрицы Филиппы, которую выпустили в апреле 2017 года в заказнике "Дичун". В октябре 2018 года GPS-ошейник животного перестал работать, и несколько месяцев специалисты не знали, что с ней. Но недавно она попала на кадры фотоловушек, и это стало подтверждением, что тигрица жива, здорова и прекрасно себя чувствует.

Как говорит генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев, тигрица выбрала для себя участок леса, где практически не бывают люди, поэтому могла погибнуть только в схватке с другим хищником или от болезни.

- К всеобщему счастью, она жива и здорова. При этом, она уже достигла того возраста, когда может стать мамой. Выбор женихов у Филиппы тоже есть, а вот кому из них повезет - Сайхану или Борису - покажет только время. Правда, в этот "любовный треугольник" уже в следующем году может вклиниться еще одна "дама" - тигрица из Лазо, которая, судя по регулярным сигналам с ошейника, обитает недалеко от этой троицы. Но даже, если это и произойдет, никто ни на кого не останется в обиде - в мире тигров это норма", - сказал он.

Упомянутый Арамилевым Сайхан, как выяснили участники экспедиции, тоже неплохо провел зиму, хотя она стала для него первой после выпуска в живую природу, и, значит, самой сложной.

Фото: Центр "Амурский тигр"
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Виктор Кузьменко, директор МРОО "Центр "Тигр" пояснил, что трудности связаны с самостоятельным освоением участка, взаимодействием с другими тиграми: "Полевая заверка охотничьего кластера Сайхана подтвердила, что успешные навыки выживания в новых условиях у него никуда не делись. Он еще не выбрал себе постоянный участок для охоты, возможно, из-за своего старшего "соседа" - тигра Бориса. Было отмечено пересечение их следов. Но этой, на мой взгляд, не особо мешает Сайхану нормально питаться".

По последним данным, Сайхан движется к участку Филиппы.

Кстати

В январе 2019 года специалисты проверили места обитания еще двух реабилитированных тигров, ранее выпущенных в ЕАО - Бориса и Светлой. Собранные данные подтвердили, что у тигриного семейства все хорошо.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Еврейская АО Амурский тигр
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