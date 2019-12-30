Обвиняемому в коррупции экс-главе Марий Эл продлили арест

Еще три месяца проведет в СИЗО бывший глава Марий Эл Леонид Маркелов. Такое решение принял Нижегородский районный суд.

Бывшему руководителю республику, обвиняемому в коррупции и злоупотреблению властью, продлили срок ареста до 2020 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката.

Напомним, ранее Нижегородский районный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества Леонида Маркелова на сумму более 2,2 миллиарда рублей. Конфискации подлежат 120 объектов недвижимости, 16 автомобилей, крупные сбережения в рублях и валюте, а также 15 часов и 25 золотых слитков.

Как писала "РГ", Леонид Маркелов был арестован 14 апреля 2017 года по подозрению в получении взятки. По версии следствия, ему через доверенное лицо были переданы 225 миллионов рублей за покровительство от учредителя местной птицефабрики. Позже его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном хранении оружия.