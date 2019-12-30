Искусственный интеллект обнаружил первоисточник сериала "Мандалорец"

Искусственный интеллект давно следит за "Звездными войнами". Ранее он выявил практически стопроцентное сходство трилогии "Новая надежда", "Империя наносит ответный удар" и "Возвращение Джедая" с известной советской сказкой "Кащей Бессмертный", экранизированной еще в 1944 году. А теперь Антиплагиатор идей выяснил, что и сериал во вселенной "Звездных войн" "Мандалорец" не отличается оригинальностью. Как рассказали корреспонденту "РГ" ученые, его сюжет был скопирован с фильма Люка Бессона "Леон".

- Можно говорить о полном совпадении сюжетов: совпадают социальные роли персонажей, их взаимодействие между собой, эволюция социальной среды двух произведений, - утверждает разработчик проекта, ученый Евгений Гарин.

В центре сюжета нового боевика - приключения одинокого охотника за головами-мандалорца, представителя некогда могучей военно-религиозной организации, теперь вынужденной влачить жалкое существование среди отбросов общества на дальних рубежах Галактики, вдали от властей Новой Республики. Охотник с детства воспитан мандалорцами и чтит их "путь", тесно связанный с броней, всегда скрывающей облик мандалорцев от посторонних глаз. При этом Дин Джерин как две капли воды похож на профессионального киллера Леона, живущего уединенной жизнью в Маленькой Италии в Нью-Йорке. Дитя из расы Йоды - копия девочки Матильды, скрывающейся от наркополицейских, а лидер Гильдии охотников за головами Гриф Карга сильно напоминает мафиозо Тони.

- Напомню вам краткое содержание сериала: Мандалорец спасает дитя от робота-киллера. Затем он решается выяснить судьбу ребенка, врывается в офис имперцев и еще раз спасает малыша от смерти. Глава гильдии наемников заманивает Мандалорца в ловушку. Дитя попадает на короткое время к имперцам, но соратник Мандалорца робот-сиделка отбивает его. Вместе они скрываются в канализации, сбивая решетку. Глава имперцев ранит Мандалорца в голову. И вот уже брезжит свет выхода из подземелья. Но путь преграждают штурмовики. Робот жертвует собой, взрываясь вместе с врагами. Дитя спасено, - рассказывает Евгений Гарин. - Все совпадения с "Леоном" очевидны.

То что Мандалорец не погибает в финале в отличии от киллера Леона ученые объясняют просто - впереди еще второй сезон сериала.

Искусственный интеллект также обнаружил в Мандалорце отдельные сцены, цитирующие другие фильмы. Например, бой Оружейницы мандалорцев со штурмовиками в убежище полностью копирует сцену рукопашного боя из Эквилибриума.