Новости

В 12 городах будет создана система мониторинга качества воздуха 14:06
В Кремле не исключили дополнения сообщения о поздравлениях Путина лидерам 14:03
На Урале продавщица напала с ножом на клиента бара-магазина 14:01
В Мурманской области накрыли ячейку экстремистской организации 13:59
В Кремле рассказали о роли Путина в обмене удерживаемых лиц на Донбассе 13:53
Пациентка красноярского санатория рассказала об издевательствах над детьми 13:45
На Кубани гражданина Казахстана будут судить за сбыт наркотиков 13:33
Обвиняемый по делу о неуставных отношениях в части Забайкалья признал вину 13:23
Путин выразил надежду на продолжение интеграции с Беларусью 13:13
В Кремле назвали непростыми переговоры с Киевом по газу 13:12
Вильфанд: Январь в России ожидается теплым 13:09
Консультант по деловому этикету назвала запрещенные фразы 13:03
В Ингушетии один человек погиб и семеро пострадали в перестрелке 12:57
Искусственный интеллект обнаружил первоисточник сериала "Мандалорец" 12:57
Эксперт компании Bek Air озвучил новую версию авиакатастрофы в Казахстане 12:50
Спасатели опробуют новую систему оповещения на столичных водоемах 12:39
Путин поздравил Трампа с Новым годом 12:38
В Сочи из-за нехватки снега закрылась часть горнолыжных трасс 12:37
Роскомнадзор напомнил о новых требованиях к телеканалам с 1 января 12:34
Су-57 получит новые средства поражения 12:34
Рамзан Кадыров пообещал нокаутировать Александра Емельяненко одним ударом 12:30
В Ленобласти предложили ввести правила поведения чиновников на корпоративах 12:12
Евгения Медведева показала новые коньки 11:58
ФК "Краснодар" вернул Егора Сорокина из аренды в "Рубине" 11:43
Обнародовано видео задержания террористической ячейки в Петербурге 11:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как правильно выбрать и выпить шампанское
Как правильно выбрать и выпить шампанское
В школах появятся метеостанции, душевые и куклы в национальных костюмах
В школах появятся метеостанции, душевые и куклы в национальных костюмах
Что смотреть по ТВ и в Сети на Новый год
Что смотреть по ТВ и в Сети на Новый год
30.12.2019 12:57
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Искусственный интеллект обнаружил первоисточник сериала "Мандалорец"

Текст: Наталья Граф (Томск)
Разработанный сибирскими учеными искусственный интеллект обнаружил первоисточник копирования сюжета многосерийного боевика "Мандалорец". Им оказался знаменитый фильм Люка Бессона "Леон". Внимание, текст содержит СПОЙЛЕРЫ!

Искусственный интеллект давно следит за "Звездными войнами". Ранее он выявил практически стопроцентное сходство трилогии "Новая надежда", "Империя наносит ответный удар" и "Возвращение Джедая" с известной советской сказкой "Кащей Бессмертный", экранизированной еще в 1944 году. А теперь Антиплагиатор идей выяснил, что и сериал во вселенной "Звездных войн" "Мандалорец" не отличается оригинальностью. Как рассказали корреспонденту "РГ" ученые, его сюжет был скопирован с фильма Люка Бессона "Леон".

Фото: Warner Bros. Pictures
Сибирские ученые нашли плагиат в продолжении "Фантастических тварей"

- Можно говорить о полном совпадении сюжетов: совпадают социальные роли персонажей, их взаимодействие между собой, эволюция социальной среды двух произведений, - утверждает разработчик проекта, ученый Евгений Гарин.

В центре сюжета нового боевика - приключения одинокого охотника за головами-мандалорца, представителя некогда могучей военно-религиозной организации, теперь вынужденной влачить жалкое существование среди отбросов общества на дальних рубежах Галактики, вдали от властей Новой Республики. Охотник с детства воспитан мандалорцами и чтит их "путь", тесно связанный с броней, всегда скрывающей облик мандалорцев от посторонних глаз. При этом Дин Джерин как две капли воды похож на профессионального киллера Леона, живущего уединенной жизнью в Маленькой Италии в Нью-Йорке. Дитя из расы Йоды - копия девочки Матильды, скрывающейся от наркополицейских, а лидер Гильдии охотников за головами Гриф Карга сильно напоминает мафиозо Тони.

- Напомню вам краткое содержание сериала: Мандалорец спасает дитя от робота-киллера. Затем он решается выяснить судьбу ребенка, врывается в офис имперцев и еще раз спасает малыша от смерти. Глава гильдии наемников заманивает Мандалорца в ловушку. Дитя попадает на короткое время к имперцам, но соратник Мандалорца робот-сиделка отбивает его. Вместе они скрываются в канализации, сбивая решетку. Глава имперцев ранит Мандалорца в голову. И вот уже брезжит свет выхода из подземелья. Но путь преграждают штурмовики. Робот жертвует собой, взрываясь вместе с врагами. Дитя спасено, - рассказывает Евгений Гарин. - Все совпадения с "Леоном" очевидны.

Фото: youtube.com/ GameofThrones
Искусственный интеллект предложил свою версию финала "Игры престолов"

То что Мандалорец не погибает в финале в отличии от киллера Леона ученые объясняют просто - впереди еще второй сезон сериала.

Искусственный интеллект также обнаружил в Мандалорце отдельные сцены, цитирующие другие фильмы. Например, бой Оружейницы мандалорцев со штурмовиками в убежище полностью копирует сцену рукопашного боя из Эквилибриума.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Общество Наука Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск

Главное сегодня

Производимые в России гражданские самолеты могут переименовать
Названа возможная причина ДТП с автобусом под Псковом
Захарова назвала вызов посла РФ в МИД Польши "попыткой переиграть ситуацию"
РПЦ назвала раскольническим закон о свободе вероисповедания в Черногории
Глава МВД Казахстана озвучил основные версии крушения самолета