В Петербурге арестовали двух подозреваемых в подготовке теракта

Дзержинский районный суд Петербурга избрал меру пресечения двум мужчинам, которых подозревают в подготовке теракта. По предварительным данным, они собирались устроить террористический акт в Петербурге в новогодние праздники в местах массового скопления людей.

По данным объединенной пресс-службы судов Петербурга, ближайшие два месяца мужчины проведут под арестом.

Заседание об избрании меры пресечения проходило в закрытом режиме.

Известно, что информацию о готовящихся терактах ФСБ России передали американские спецслужбы. В квартирах у подозреваемых прошли обыски, в ходе которых были изъяты оружие и боеприпасы. Сами мужчины дали признательные показания.