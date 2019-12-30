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30.12.2019 20:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге арестовали двух подозреваемых в подготовке теракта

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: Петр Ковалев/ТАСС Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Дзержинский районный суд Петербурга избрал меру пресечения двум мужчинам, которых подозревают в подготовке теракта. По предварительным данным, они собирались устроить террористический акт в Петербурге в новогодние праздники в местах массового скопления людей.

Фото: пресс-служба ФСБ России
Обнародовано видео задержания террористической ячейки в Петербурге

По данным объединенной пресс-службы судов Петербурга, ближайшие два месяца мужчины проведут под арестом.

Заседание об избрании меры пресечения проходило в закрытом режиме.

Известно, что информацию о готовящихся терактах ФСБ России передали американские спецслужбы. В квартирах у подозреваемых прошли обыски, в ходе которых были изъяты оружие и боеприпасы. Сами мужчины дали признательные показания.

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